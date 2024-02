Mustafa Günay, STK, muhtarlar ve esnaf odası temsilcileriyle bir araya geldi

Yayınlanma: 07.02.2024 - 14:33

Güncelleme: 07.02.2024 - 14:33

CHP Parti Meclisi tarafından İzmir’de Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı gösterilen Mustafa Günay, ilçede faaliyet gösteren STK, esnaf odası yönetimi ve muhtarlar bir araya geldi. Toplantıya CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, CHP ilçe yönetimi, STK başkan ve temsilcileri, muhtarlar ve Güzelbahçe Esnaf ve Sanatkarlar odası başkanı ile yönetimi katıldı.

“YAPACAKLARIMIZ GÜZELBAHÇE’NİN GELECEĞİ İÇİN”

Kendilerini misafir etmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay, “Bugün burada bir araya gelerek, ilçemizi daha güzel ve yaşanabilir kılmak için birlikte çalışma fırsatını yakalayacağımız ve sizlerin fikirlerini alıp, görevimizin başına geçince onların hayata geçmesini sağlayacağız. Bir birimizi tanıyoruz. İlçeme ve sizlere yabancı değilim. 15 yıl Güzelbahçe’nin her taşında, her bir köşesinde emeğimiz var, alın terimiz var. Güzelbahçemizde sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve esnaf odası temsilcileri olarak, sizlerin sahip olduğu bilgi ve deneyimler, belediye başkanı olarak görev yaptığımda benim için büyük bir değer taşıyor. Toplumumuzun her kesimini temsil eden bu önemli kuruluşlarla bir araya gelmek, gerçek ihtiyaçları anlamak ve ortak çözümler bulmak adına önemli bir adımdır” diye konuştu.

PRENSİPLERİNİ VE PROJELERİNİ PAYLAŞTI

Belediye başkanı olarak göreve geldiğimde “Katılımcı, adil, şeffaf, altyapı ve çevre dostu projeler, istihdam ve esnaf desteği" gibi uygulayacağı temel prensipleri sıralayan Günay, “Bu hedeflere ulaşmak için sizinle birlikte çalışmak istiyorum. Görüşlerinizi ve önerilerinizi dinlemek, birlikte çözümler üretmek, şehrimizi daha yaşanabilir kılmak adına bir araya geldiğimiz bu toplantı, benim için son derece kıymetli. Unutmayalım ki, birlikte daha güçlüyüz. Hep birlikte, Güzelbahçe’mizi daha iyi bir geleceğe taşıyabiliriz. İşte bu güç birliğiyle, daha aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceğimize inancım tam. Katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum. Sorunlarımız ortak, Güzelbahçe için yapılacak her projede, her oluşumda sizlerin içinde olup bu sürece katkı koymanız önemli. Sizlerin önceden örgütümüze yapmış olduğunuz istek ve talepler önümüzde, bu taleplerin dışında varsa yine düşünceleriniz, önerilerinizi not alıp, göreve geldiğimiz zaman doğru planlamalarla, uzun, kısa ve orta ölçekte bir süre belirleyip bu çalışmalara başlayacağız. Tekrar bizlere misafir olduğunuz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.