10 gündür kayıptı... Yol kenarında cansız bedeni bulundu!

18.09.2025 10:13:00
DHA
Antalya'da 8 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan 31 yaşındaki Kadir Kaplan'ın, sera yolunun kenarında cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Manavgat ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi ile Yeniköy arasında bulunan sera yolunda dün saat 20.00 sıralarında bir sera işçisi, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi fark edip durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kumköy Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin, 8 Eylül'den beri kayıp olarak aranan Kadir Kaplan'a (31) ait olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kaplan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

