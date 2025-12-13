10 gündür otogarda yaşıyordu: Avukat Alpaslan Köybaşı ölü bulundu

Acı olay, Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesine bağlı Malik Ejder Mahallesi’nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi.

Otogarda yaklaşık 10 gündür kaldığı öğrenilen Alpaslan Köybaşı isimli avukatın yolcu dinlenme koltuklarında hareketsiz olduğunu gören zabıta ekipleri, durumu hemen 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Köybaşı’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Köybaşı'nın cenazesi, olayın detaylı incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre Köybaşı’nın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülüyor.