10 Haziran'da İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Şampiyonlar Ligi Finali seyircilerine İETT ücretsiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında bugün İstanbul'da oynanacak finalde belli olacak. Maç için İstanbul'da binlerce futbolsever yollara düşecek. Peki, maç günü İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 10 Haziran'da İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Şampiyonlar Ligi Finali seyircilerine İETT ücretsiz mi?
İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de karşılaşacak. UEFA, yaklaşık 72 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali takip edeceğini belirtti. Ayrıca final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalışacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SEYİRCİLERİNE İETT ÜCRETSİZ Mİ?
9 Haziran - 11 Haziran saat 12.00’ye kadar biletli seyircilere metro, tramvay ve otobüs seferlerinde ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacaktır.
1 Haziran - 11 Haziran tarihleri arasında akreditasyonlu çalışanlara ve gönüllülere metro, tramvay ve otobüs seferlerinde ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacaktır.
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