UEFA Şampiyonlar Ligi Finali gala gecesi düzenlendi

Yayınlanma: 10.06.2023 - 12:40

Güncelleme: 10.06.2023 - 12:40

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile İtalya Serie A takımı Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesi Tersane İstanbul'da gala gecesi düzenlendi.

Gala gecesine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Slovenya Başbakanı Robert Golob, finalist Manchester City ve Inter kulübünün yöneticileri, Süper Lig Kulüp Başkanları ve futbol ailesinin temsilcileri katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul'da bulunmaktan dolayı mutluluğunu ifade ederek, hazırlık çalışmalarıyla ilgili teşekkür etti. İstanbul'un çok özel bir şehir olduğuna vurgu yapan Ceferin, 2005 yılında Liverpool ile Milan arasındaki unutulmaz finalin hafızalarda ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Türkiye'nin organizasyon düzenleme kabiliyetinin üst düzeyde olduğunu, bu başarıyı Şampiyonlar Ligi finaliyle tekrarlayıp, Avrupa Şampiyonası ev sahipliği ile taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

"HEYECANIMIZ DA COŞKUMUZ DA İLKİNDEN DAHA YÜKSEK"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ikinci kez böylesi dev bir finale ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Ancak heyecanımız da ve coşkumuz da ilkinden daha yüksek. Çünkü Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılında sizleri ülkemizde ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Napolyon 'Eğer dünya tek bir ülke olsaydı, şüphesiz başkenti İstanbul olurdu' demiş. Muhteşem tarihi ve eşsiz güzelliği ile spor, sanat ve kültür başkentimiz olan İstanbul'da bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için Türkiye Futbol Federasyonu ve şahsım adına hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

İstanbul'da 2005 yılında Şampiyonlar Ligi, 2009'da UEFA Kupası ve 2019 yılında Süper Kupa finallerine ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Başkan Büyükekşi, "İstanbul'da oynanan bu 3 final karşılaşması unutulmaz anlara sahne olarak hafızalarımıza kazındı. Bu final de inşallah bizim için başarılı bir sınav olacak. Tüm paydaşlarla birlikte ortaya koyduğumuz bu başarının, adaylık başvurusu yaptığımız EURO 2028 ve EURO 2032 için güçlü bir referans olmasını ümit ediyorum. Finalde karşı karşıya gelecek Manchester City ve Inter takımlarına başarılar diliyorum. Inter kaptanı olarak forma giyen milli takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'na ve Manchester City'nin kaptanı olarak forma giyen İlkay Gündoğan'a bize yaşattıkları gururdan ötürü teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Sertap Erener konseri ile etkinlik devam etti.