10 ilde 'oto kaçakçılığı' şebekesine 'Fren' operasyonu: 12 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, 'oto kaçakçılığı' suçuna yönelik 10 ilde düzenlenen uluslararası 'Fren' operasyonunda, 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 'oto kaçakçılığı' suçuna yönelik soruşturma yürütüldü. Geçici ithalat (turistik kolaylıklar) kapsamında yurda getirilen taşıtları 3'üncü kişilerin kullanımına bırakıp; parçalayarak satan veya usulsüz tescil yaparak vergi kayıplarına neden olan suç grubunun faaliyetleri tespit edildi.
Suç grubunun, 2018-2022 arasında tahmini değeri 240 milyon TL olan 115 taşıtı, Türkiye'ye getirdiği belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan araştırmalarda; yabancı uyruklu kişilerin de kurye olarak kullanıldığı saptandı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yaklaşık 1,5 yıl sürdürülen çalışmalar neticesinde bugün Konya merkezli 10 ilde (Konya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Samsun, Hatay, Ankara, Antalya) 29 Türk ve 7 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 12 kişi yakalanırken, 15 çekici, 5 otomobil, 15 dorse ve çok sayıda ruhsat, change işleminde kullanılan numaratör ve şase levhası ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın 1,5 yıldır sürdürdüğü titiz çalışmalar ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 ilde yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 12 şahıs ve çok sayıda araç yakalandı. Operasyon devam ediyor. Kahraman polislerimiz, Rabbim yardımcınız olsun, ayağınıza taş değdirmesin" dedi.
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