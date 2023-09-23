10 ilde uyuşturucu operasyonu: 49 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında, aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 09:18
10 ilde uyuşturucu operasyonu: 49 kişi yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da uyuşyurucuyla mücadele kapsamında 10 ilde narkotik operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, 10 ilde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında, aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"10 ilimizde düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif miktarda uyuşturucunun yanı sıra aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı."


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Ali Yerlikaya uyuşturucu

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