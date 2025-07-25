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10 işçi şehit olurken AKP’li başkanın oğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde doğum günü kutladı

10 işçi şehit olurken AKP’li başkanın oğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde doğum günü kutladı

25.07.2025 00:38:00
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Haber Merkezi
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10 işçi şehit olurken AKP’li başkanın oğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde doğum günü kutladı

Orman yangınlarında 10 işçi yaşamını yitirdi, birçok ilde yangın çalışmaları destekler ile kontrol alınmaya çalışılırken Aydın'ın Koçarlı ilçesinde orman işletme müdürlüğünde makam koltuğunda doğum günü kutlaması yaptı.

Dün akşam Eskişehir’deki orman yangınında toplamda 10 orman işçisi yaşamını yitirdi. Günlerce bölgede yangınlar kontrol altına alınamadı. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde AKP Koçarlı İlçe Başkanı Fatih Demir’in oğlu Durmuş Demir’in doğum günü kutlaması bugün Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapıldı.

Durmuş Demir’in ilçe müdürlüğündeki şef koltuğunda oturması, Koçarlı Orman İşletme Şefi Hatice Urfalıoğlu ve yanındakilerle iş yeleği giyerek pastayla poz vermesi büyük dikkat çekti.

Demir fotoğrafının üzerine "O parayla olmaz be gülüm" başlıklı bir şarkı paylaştı.

Henüz yangınlar devam ederken Orman İşletme Müdürlüğünde doğum günü kutlaması yapılması sosyal medyada ve yerel medyada çok sayıda tepki topladı.

İlgili Konular: #orman yangınları