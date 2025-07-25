10 işçi şehit olurken AKP’li başkanın oğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde doğum günü kutladı

Dün akşam Eskişehir’deki orman yangınında toplamda 10 orman işçisi yaşamını yitirdi. Günlerce bölgede yangınlar kontrol altına alınamadı. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde AKP Koçarlı İlçe Başkanı Fatih Demir’in oğlu Durmuş Demir’in doğum günü kutlaması bugün Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapıldı.

Durmuş Demir’in ilçe müdürlüğündeki şef koltuğunda oturması, Koçarlı Orman İşletme Şefi Hatice Urfalıoğlu ve yanındakilerle iş yeleği giyerek pastayla poz vermesi büyük dikkat çekti.

Demir fotoğrafının üzerine "O parayla olmaz be gülüm" başlıklı bir şarkı paylaştı.

Henüz yangınlar devam ederken Orman İşletme Müdürlüğünde doğum günü kutlaması yapılması sosyal medyada ve yerel medyada çok sayıda tepki topladı.