Yayınlanma: 08.11.2023 - 21:53

Güncelleme: 08.11.2023 - 21:53

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden 85 yıl geçti. Atatürk bıraktığı cumhuriyet mirası ile her zaman anılmaya devam edilecek. Ölümünün vefatında onu ziyaret etmek isteyen yurttaşlar için Anıtkabir belirli saatlerde açık olacak. Peki, 10 Kasım 2023'te Anıtkabir hangi saatlerde açık olacak? 10 Kasım'da Anıtkabir ziyaret saatleri nasıl? İşte ayrıntılar...

ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ...

Atatürk'ün sağlık durumu 1937 yılından itibaren bozulmaya başladı. Kendisine 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu. Avrupa'dan doktorlar getirildi. Mehmet Kâmil Berk 15 Ekim 1938 tarihinden onun ölümüne değin hekimliğini yapanlardan biriydi. Kötüleşen sağlığı Türk ve yabancı doktorların tedavilerine sonuç vermedi.

Atatürk 10 Kasım 1938 sabahı saat 09.05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda öldü. Cenazesi, gerçekleştirilen törenle Ankara'ya uğurlandı ve naaşı, 21 Kasım 1938'de burada yapılan bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. Bundan 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'deki ebedi istirahatgâhında toprağa verildi.

ATATÜRK'ÜN ANIT MEZARI ANITKABİR

Anıtkabir, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve inkılaplarının önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara Anıttepe'de bulunan anıt mezarı. 1973'den beri İsmet İnönü'nün kabri de Anıtkabir'dedir.

Rasattepe (Anıttepe) Anıtkabir yapılmadan önce rasat (gözlem) istasyonu bulunması dolayısıyla Anıttepe'nin ismi Rasattepe idi. 906 rakımlı bu tepede, MÖ. 12. yüzyılda Anadolu'da devlet kuran Frig uygarlığına ait tümülüsler (mezar yapıları) bulunmaktaydı. Anıtkabir'in Rasattepe'de yapılmasına karar verildikten sonra bu tümülüslerin kaldırılması için arkeolojik kazılar yapıldı. Bu tümülüslerden çıkarılan eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir.

Anıtkabir projesinin belirlenmesinden sonra, ilk aşamada kamulaştırılma çalışmaları yapıldı ve 9 Ekim 1944 tarihinde yapıma başlandı. Anıtkabir'in inşası 9 yıllık bir sürede 4 aşamalı olarak 1953 yılında tamamlandı.

10 KASIM'DA ANITKABİR HANGİ SAATLERDE AÇIK OLACAK?

Anıtkabir, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıldönümü olan 10 Kasım 2023 Cuma günü 22.00’e kadar ziyarete açık bulundurulacak. Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen yurttaşlar 09:00 - 22:00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.