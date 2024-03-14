‘10 Kasım hutbesi’ sorularına yanıt yok

Yayınlanma: 14.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.03.2024 - 04:00

Yılmaz, yanıtında Diyanet’in mevlit gibi programlarda başta Atatürk olmak üzere tüm şehitler için Kuran okuttuğunu ve özel günlerde de anma mesajları paylaştığını söylemekle yetindi.

‘DİYANET’E KOL KANAT’

Akdoğan, hutbede neden Atatürk’ün anılmadığıyla ilgili sorusu yanıtlanmadığı için ikinci bir önerge verirken Yılmaz da ilk önergeye verdiği yanıtın aynısını ikinci için de gönderdi. Duruma tepki gösteren Akdoğan “Yılmaz topu sürekli taca atıyor. Atatürk’ün adını silen; meydanlardan heykellerini, büstlerini kaldıran iktidar bilinçli ve sistematik bir şekilde Atatürk’ün adını anmayan Diyanet’e kol kanat geriyor” dedi.