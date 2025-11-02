10 Kasım tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle anılacak. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere okullarda, kamu kurumlarında Atatürk’ün hatırasının yaşatılmasına yönelik resmi törenler düzenlenecek. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, okul var mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü 2025 hangi güne denk geliyor?

10 KASIM RESM İ TATİL Mİ?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybettiği 10 Kasım tarihi, Türkiye Cumhuriyeti için önemli günlerin başında geliyor. 10 Kasım ulusal yas günü olması nedeniyle kamu kurumlarında ve okullarda özel anma programları düzenlenir.

10 Kasım bu yıl Pazartesi gününe denk gelecek. Atatürk'ü Anma Günü "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun" kapsamında resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Bu sebeple 10 Kasım tarihinde okullar, üniversiteler, kamu kurumları, bankalar, belediyeler ve diğer işyerleri normal çalışma düzeninde açık olacaktır.

2026 RESMİ TATİL G ÜNLER İ TAKVİMİ

2026 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı takvimi belli oldu. Oruç ibadetinin ardından idrak edilecek Ramazan Bayramı 20 Mart tarihinde başlayacak ve 22 Mart’ta sona erecek. Kurban Bayramı ise 27 Mayıs’ta başlarken tatil 4 gün sürecek ve 30 Mayıs bayramın son günü olacak.

1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı

23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı