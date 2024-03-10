10 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:38

Güncelleme: 10.03.2024 - 10:38

DÜZCE ilinde 10 Mart Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKKAYA, N KENDISI mahallelerinde AKKAYA, AKKAYA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, TAŞKÖPRÜ mahallelerinde EMRAH SK., MAMURE KÖYÜ İÇ YOLU, MUAMMER AKSOY CD., ORKİDE SK., PASA, TEKİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde KÖROĞLU SK., MEHTAP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 10 Mart Pazar 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAVUTAĞA, KÖYÜN KENDİSİ, KÜPLER, N KENDISI mahallelerinde DAVUTAGA, DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU, DİLAVER KÖYÜ YOLU, ESMAHANIM KÖYÜ YOLU, KÜPLER, KÜPLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİLAVER, KAVAKLIK, KIRKHARMAN, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde DAVUTAĞA KÖYÜ İÇ YOLU, DILAVER, ESMAHANIM, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, KAVAKLIK, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, YENICE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRCIK, KARAKİRAZ, SALAVAT mahallelerinde çayırlık, KIRIK KÖYÜ YOLU, SALAVAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAÖREN, ISMAILÇAYIRI, N KENDISI, TURNACILAR mahallelerinde AKÇAÖREN KÖYÜ YOLU, DÜZCE YIĞLICA YOLU, HASANLAR, ISMAILÇAYIRI, TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİLER, N KENDISI mahallelerinde AYDINYAYLA, GAZILER, GAZİLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 10 Mart Pazar 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORDULUKARADERE, SAKIR mahallelerinde ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, ORDULUKARADERE KÖYÜ YOLU, SAKIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 10 Mart Pazar 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 5., KİBAR SK., ÖZBEK SK., ŞEHİR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAKA mahallelerinde 335., BULUT SK., COŞAR SK., GÜNEY, GÜNEY SK., GÜR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 10 Mart Pazar 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK, FATIH, FATİH, ORTA, YENI, YENİ mahallelerinde 101. SK., 102, 102. SK., 121., 121. SK., 122 SK., 122. SK., 123, 123. SK., 124 SK., 124. SK., 125. SK., 126, 126 SK., 127., 127. SK., 128, 128. SK., 129. SK., 130, 130. SK., 131, 132, 133. SK., 134. SK., 135, 138., 143. SK., 146. SK., 149. SK., 150. SK., 151. SK., 159., 159. SK., 168., 17 AGUSTOS, 17 AGUSTOS CD., 17 AĞUSTOS CD., 172., 172. SK., 173. SK., 174. SK., 175. SK., 178., 178. SK., 179. SK., 180. SK., 182. SK., 185. SK., 187, 196., 20., 20. SK., 353., 4. SK., 5. SK., 70., 75. SK., 80., ACAR SK., AKÇAY SK., ATATÜRK, ATATÜRK BULVAR, BAKIRCILAR SK., CİHANGİR SK., CUMHURİYET CD., ERDOGAN, ERDOĞAN SK., EROL SK., ERTUĞRUL SK., HAFIZ AHMET, HAFIZ AHMET CD., HÜRRİYET SK., ISTIKLAL, İSTİKLAL, KARANFIL, KAYA, KONURALP SK., KORU SK., KÖKSAL SK., KUZEY SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MUALLIM, MÜDERRIS, NALBANT SK., ÖZ, ÖZSOY, ÖZSOY SK., PARLAK SK., PAZAR SK., POYRAZ SK., SAGLIK, SAĞLIK CD., SARAY SK., SEÇKİN SK., SEHIT MESUT KIROGLU, SEHIT NUSRET AKAR, SEHIT SEHABETTIN ARSLAN, SEN, SIFA, SPOR SK., ŞEHİR MEYDAN, ŞEHİT MESUT KIROĞLU CD., ŞEHİT ŞEHABETTİN ARSLAN CD., ŞİFA SK., TRABZON SK., TRAFO SK., YAĞMUR SK., YAYLA, YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAHMUT, SIMSIRLITEPE mahallelerinde KARAMAHMUT, SIMSIRLITEPE, ŞİMŞİRTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 10 Mart Pazar 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER mahallelerinde 1569. SK., 1594. SK., 1596. SK., 1597. SK., 1599. SK., 1601. SK., 1602. SK., 1603. SK., 1610., 1614. SK., 1615., 1615. CD., 1616. SK., 1617. SK., 1618. SK., 1622. SK., 1638. SK., 1704., 1706. SK., 1707. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mart Pazar 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, GÜZELBAHÇE, NALBANTOĞLU mahallelerinde 2.BAHÇELİEVLER CD., 29. SK., 4.DÜZCE BULVAR, 4355. SK., 4369. SK., 5.DÜZCE BULVAR, 58. SK., ÇEVRE YOLU, NALBANTOĞLU İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mart Pazar 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER mahallelerinde 1626., 1626. SK., 1628., 1630. SK., 1652. SK., 1669., 1686. SK., 1711., 1711. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mart Pazar 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER, YENİ mahallelerinde 1562. SK., 1629. SK., 1631. SK., 1632., 1632. SK., 1634., 1743. SK., 1752. CD., 1753. SK., PALAS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mart Pazar 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER mahallelerinde 1572., 1698. CD., 1754. SK., 1755., 1755. SK., 1756. SK., 1757. SK., 1758. SK., 1767., 1767. SK., 1771., 1771. SK., 1784. SK., 1790., 1790. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mart Pazar 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER mahallelerinde 1587. SK., 1636. SK., 1686., 1723., 1772. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mart Pazar 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER mahallelerinde 1562., 1588. SK., 1589. SK., 1590. SK., 1593. SK., 1595. SK., 1642. SK., 1643., 1707., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mart Pazar 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER, KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 1559., 1667. SK., 1669. SK., 1671. SK., 1673., 1673. SK., 1675., 1675. SK., 1676. SK., 1682. SK., 1731. SK., 1840., 2316., 2406. SK., 4960. SK., 4961., 4961. SK., 4963., 4972. SK., 4990., 4993., 5130. SK., KUYUMCU HACI ALİ KÖY İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mart Pazar 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER, KOÇYAZI mahallelerinde 1561. CD., 1577. SK., 1578. SK., 1579., 1579. SK., 1650., 1650. SK., 1662., 1670., 1670. SK., DÜZCE TOKİ METEK KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mart Pazar 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 1.DÜZCE BULVAR, 4112. SK., 4116., 4116. SK., DÜZCE TOKİ KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mart Pazar 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKMANLAR, DARICI, SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5602. SK., 5883., 5883. SK., 5888., 5893., GAZHANE, GAZHANE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mart Pazar 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELBAHÇE, NALBANTOGLU, NALBANTOĞLU mahallelerinde 1.BAHÇELİEVLER CD., 1.GÜZELBAHÇE CD., 4368. SK., 4369., 57. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mart Pazar 14:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK mahallelerinde 5536. CD., 5616., 5617. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mart Pazar 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALICUMA, N KENDISI mahallelerinde 4_1, ÇALICUMA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAĞDİBİ, KURUDERE mahallelerinde DAĞDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞDİBİ KÖYÜ YOLU, ÖZYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖZYANIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DERELİTÜTÜNCÜ mahallelerinde 1904. SK., 1905. SK., 1906. SK., 1921. SK., 1922. SK., 1923. SK., 1925. SK., 1927. SK., 1928. SK., 1929. SK., 1935., 198. SK., AYDIN DEMİR SK., BAYKUL, D 100 KARAYOLU CD., DEMIR, DEMİR SK., GÖRGÜLÜ, GÖRGÜLÜ SK., HACI MEVLÜT SİVRİOĞLU CD., TÜTÜNCÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KOÇYAZI mahallelerinde ATASOY SK., BAYKUL SK., HACI MEVLÜT SIVRIOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 10 Mart Pazar 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADAKÖY, N KENDISI mahallelerinde ADAKÖY, ADAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 10 Mart Pazar 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKADİRLER mahallelerinde HACIKADİRLER KÖYÜ YOLU, YAYAKBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YILDIZTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 10 Mart Pazar 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKADIRLER, HACIKADİRLER mahallelerinde AKDERE, AKDERE CD., HACIKADİRLER KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 10 Mart Pazar 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 19. SOK., 208. SK., ISMET PASA, ISTANBUL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.