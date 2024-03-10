10 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:39

Güncelleme: 10.03.2024 - 10:39

İZMİR ilinde 10 Mart Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-10 2024-03-10 10:00:07.509-2024-03-10 16:00:16.844 saatleri arasında İncirli Pınar; 101/2, Turgut Özal Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-10 2024-03-10 10:00:07.509-2024-03-10 16:00:16.844 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-10 2024-03-10 10:00:07.509-2024-03-10 16:00:16.844 saatleri arasında Esatpaşa; , İsimsiz31, İsimsiz33, 1212. Sk., İzmir-Çanakkale Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-10 2024-03-10 10:00:07.509-2024-03-10 16:00:16.844 saatleri arasında Zeytinlik; İzmir-Çanakkale Asfaltı Cd., Turgut Özal Blv., 9020/1. Sk., 9010. Sk., 9009. Sk., 9008. Sk., 9007. Sk., 9006/2. Sk., 9006/1. Sk., 9006. Sk., İsimsiz35, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-10 2024-03-10 10:00:07.509-2024-03-10 16:00:16.844 saatleri arasında Ulus; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-10 2024-03-10 10:00:07.509-2024-03-10 16:00:16.844 saatleri arasında Kazımpaşa; İzmir-Çanakkale Asfaltı Cd., 1212/1. Sk., 1212. Sk., İsimsiz18, İsimsiz17, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-10 2024-03-10 10:00:07.509-2024-03-10 16:00:16.844 saatleri arasında Irmak; İzmir-Çanakkale Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-10 2024-03-10 10:00:53.008-2024-03-10 16:00:08.264 saatleri arasında Kazımpaşa; Mercan Sk., Orman Yolu Sk., İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz29, 1212. Sk., 1212/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-10 2024-03-10 10:00:53.008-2024-03-10 16:00:08.264 saatleri arasında Ulus; İsimsiz25, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-10 2024-03-10 10:00:53.008-2024-03-10 16:00:08.264 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-10 2024-03-10 10:00:07.509-2024-03-10 16:00:16.844 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-10 2024-03-10 10:00:23.71-2024-03-10 16:00:35.072 saatleri arasında Seyhan; 629/5. Sk., 629/4. Sk., 629/3. Sk., 629/2. Sk., 629/12. Sk., 629/11. Sk., 629/1. Sk., 629. Sk., 628/1. Sk., 628. Sk., 627. Sk., 626/4. Sk., 626/3. Sk., 626/2. Sk., 626/1. Sk., 626. Sk., 625. Sk., 623/2. Sk., 623/1. Sk., , 629/6. Sk., 629/7. Sk., 629/8. Sk., 629/9. Sk., 653. Sk., 653/3. Sk., 661/5. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-10 2024-03-10 10:00:23.71-2024-03-10 16:00:35.072 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-10 2024-03-10 10:00:23.71-2024-03-10 16:00:35.072 saatleri arasında Aşık Veysel; 5733/2. Sk., Yeşillik Cd., , 4002. Sk., 4002/1. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4005. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4034. Sk., 4035. Sk., 5733, 5733/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-10 2024-03-10 10:00:23.71-2024-03-10 16:00:35.072 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-10 2024-03-10 10:00:57.464-2024-03-10 13:00:11.385 saatleri arasında Egemenlik; 6106/6. Sk., 6106/2. Sk., 6106/3. Sk., 6106. Sk., 6106/4. Sk., 6106/7. Sk., , 6106/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-10 2024-03-10 10:00:57.464-2024-03-10 13:00:11.385 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.