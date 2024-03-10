10 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 10 Mart Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ilinde 10 Mart Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-03-10 2024-03-10 10:00:23.629-2024-03-10 12:00:31.974 saatleri arasında Kuşlubahçe; İsimsiz32, Turgay, Turgay, Turgay, İsimsiz20, İsimsiz22, 4210, Okul Cd., 4262. Sk., 4258. Sk., 4238. Sk., 4236. Sk., 4232. Sk., 4231. Sk., 4229. Sk., 4227. Sk., 4225. Sk., 4220. Sk., 4218. Sk., 4217. Sk., 4215. Sk., 4212. Sk., 4208. Sk., 4205, 4204. Sk., 4203. Sk., 4202. Sk., 4200. Sk., İnci Küme Evleri Sk., Çilek Küme Evleri Sk., Çelebi Küme Evleri Sk., İsimsiz35, İsimsiz23, , İnci Küme Evleri Sk., 1713, çelebi, 4231, 4262, 4262 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-10 2024-03-10 10:00:23.629-2024-03-10 12:00:31.974 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-10 2024-03-10 10:00:29.345-2024-03-10 14:00:36.664 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-10 2024-03-10 10:00:29.345-2024-03-10 14:00:36.664 saatleri arasında Ahmet Bedevi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-10 2024-03-10 10:00:29.345-2024-03-10 14:00:36.664 saatleri arasında 2. Anafartalar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-10 2024-03-10 10:00:58.343-2024-03-10 14:00:05.776 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-10 2024-03-10 10:00:58.343-2024-03-10 14:00:05.776 saatleri arasında 2. Anafartalar; 1541. Sk., HALİL ERDOĞAN, İzmir Manisa Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-10 2024-03-10 10:00:58.343-2024-03-10 14:00:05.776 saatleri arasında Ahmet Bedevi; 579 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-03-10 2024-03-10 10:00:23.629-2024-03-10 12:00:31.974 saatleri arasında Spil; 4320, 4316, 4314, 4300, , İnci Küme Evleri Sk., 4329. Sk., 4325. Sk., 4323. Sk., 4321. Sk., 4320. Sk., 4313. Sk., 4312. Sk., 4311. Sk., 4310. Sk., 4309. Sk., 4308. Sk., 4307. Sk., 4306, 4305. Sk., 4304. Sk., 4303. Sk., 4302. Sk., 4301. Sk., 4229. Sk., 4319, 4318. Sk., 4317. Sk., 4315. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-10 2024-03-10 10:00:23.629-2024-03-10 12:00:31.974 saatleri arasında Barbaros; Hafızlar Küme Evleri, 4229. Sk., 4254. Sk., 4252. Sk., 4250. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-10 2024-03-10 10:00:23.629-2024-03-10 12:00:31.974 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-10 2024-03-10 10:00:43.799-2024-03-10 16:00:36.376 saatleri arasında Küçüksümbüller; küçük sümbüller, , İsimsiz1, KÜÇÜKSÜMBÜLLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-10 2024-03-10 10:00:43.799-2024-03-10 16:00:36.376 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-10 2024-03-10 10:00:43.799-2024-03-10 16:00:36.376 saatleri arasında Büyüksümbüller; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-03-10 2024-03-10 10:00:23.629-2024-03-10 12:00:31.974 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-10 2024-03-10 10:00:43.799-2024-03-10 16:00:36.376 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-03-10 2024-03-10 10:00:25.323-2024-03-10 15:00:54.889 saatleri arasında Poyraz; İsimsiz40, , İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz29, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz74, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz81, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz90, İsimsiz92, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz98, İsimsiz99, POYRAZ KÖY İÇ YOLU, Poyraz Köyü İç Yolu, İsimsiz114 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-10 2024-03-10 10:00:25.323-2024-03-10 15:00:54.889 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-10 2024-03-10 10:00:25.323-2024-03-10 15:00:54.889 saatleri arasında Gökeyüp; İsimsiz21, İsimsiz204, İsimsiz205, İsimsiz206, İsimsiz207, İsimsiz210, İsimsiz213 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-10 2024-03-10 10:00:25.323-2024-03-10 15:00:54.889 saatleri arasında Hacıhıdır; İsimsiz100 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
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