10 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:38

Güncelleme: 10.03.2024 - 10:38

SAKARYA ilinde 10 Mart Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1006 KÜME EVLER, 1010 KÜME EVLER, 1013, 1013 SK., 1016 SK., 1024 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1014, 1014 SK., 1018, 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1404 NOLU, DAGDIBI, DEMİRYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KIZILCIK mahallelerinde BAYIR SK., HARMAN, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, KURUDERE CD., MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., MEZARLIK, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 1153. SK., 1303., 1304., 1305., 3201., 3203., 3206., 3208., 3209., 955., AÇMALAR SK., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AY, AY SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAĞCAZ SK., BAĞLAR SK., BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., ÇAĞLAR SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇALDIRAN SK., DEDE SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., DR.SADIK AHMET SK., ESEN SK., GAMZE SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HAFIZ HASAN SK., HAKAN SK., HALIT PASA- SK., HALIT PASA_1, HALİT PAŞA SK., HEDIYE SK., HEDİYE SK., HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., İNCİKSUYU SK., İSMAİL AKÇA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KENAN EVREN SK., KIRIM SK., KOSOVA SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MANOLYA SK., MEHTAP, MESKEN, MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., NİĞBOLU SK., NİLÜFER SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., OKUL CD., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI, TARLA ÇIKMAZI SK., TUGRUL BEY, TUĞRUL BEY SK., TURAN, TURAN SK., TÜRKMEN, UMURBEY CD., YILDIZ SK., YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, DOGANTEPE, HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde 1507., 2665., 957., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKİ SK., ESME- SK., HIRKA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 10 Mart Pazar 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, ALIPLAR, BAYAT, BOZÖREN, CECELER, CİHADİYE, ÇENGEL, ÇINE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HACILAR, HALIDIYE, HALİDİYE, HISARLIK, HİSARLIK, KARACAÖREN, KOZAN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN, SEKİHARMAN, TASOLUK, TAŞOLUK, TEPECİKLER, UMURBEY, YAYLAK mahallelerinde 1552., 1554., 1558., 1703., 1904., 2052., 2053., 2153., 2353., 2356., 2359., 2401., 2451., 2452., 2453., 2454., 3501., 3506., 3703., 3704., 3712., 4202., 4204., 4208., 4356., 4652., 4708., 4711., 4714., 4715., 4716., 4722., 4727., 4752., AKDOGAN, AKDOGAN SK., AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR KÖYÜ YOLU, ALIPLAR SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, BAYAT, BAYAT SK., BOZÖREN, CECELER, CECELER SK., CİHADİYE SK., ÇENGEL, ÇENGEL SK., ÇINE, ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMIRLER, DEMİRLER SK., DURAKLAR, DURAKLAR SK., DURMUŞLAR, GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACILAR SK., HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., İsimsiz102, İsimsiz137, İsimsiz142, KADILAR SK., KARACAÖREN, KAVAKLAR SK., KONYALI ALİBEY CD., KOZAN, KOZAN SK., MUZAFFERİYE, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SAFİBEY SK., SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TAŞOLUK SK., UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY/1, UMURBEY_1, YAYLAK, YAYLAK SK., YENI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, HIZAR, KARALAR, KARAPELIT, KARAPELİT, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde ABAZA DÜZÜ/3, ABAZA DÜZÜ/6, BARAJ, ÇOBANSAYVANT, ÇOBANSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, DERE, DERE/7, ESENTEPE SK., ESENTEPE/2., FINDIKLIK KÜME EVLERI, GÖKÇELIK, GÖKÇELİK SK., GÜLTEPE, GÜLTEPE/3, GÜMÜŞOLUK KÖYÜ İÇ YOLU, HENDEK KOCAALI, HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, HIZIR REİS, HUNLUBEY SK., İsimsiz140, KARAPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KOCAALİ LAHNA YOLU, MERKEZ, MERKEZ 2, MERKEZ(KARAPELİT), MERKEZ/10_1, MERKEZ/22, MERKEZ/30, MERKEZ/32, MERKEZ/57, MERKEZ_6, MERKEZ_95, PANDULLU, PAPAZ ÇESME, PAPAZ ÇEŞME, SEHIT TUFAN KANSUVA, SEHIT TUFAN KANSUVA/6, SEHIT TUFAN KANSUVA/8, SEHIT TUFAN KANSUVA/9, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZAR, KARAPELIT, KARAPELİT, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde ABAZA DÜZÜ/1, BEKTAŞI SK., GÖKÇELİK, MERKEZ(SELAHİYE), MERKEZ/100, MERKEZ/55 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 10 Mart Pazar 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDOGAN, GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, HIZAR, KARALAR, KARAPELIT, KARAPELİT, KOZLUK mahallelerinde ABAZA DÜZÜ, ABAZA DÜZÜ/4, ANBARLIK, AYDOGAN, BEKTASI, ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI SK., ÇOBANSAYVANT SK., ÇOBANSAYVANT/11, ÇOBANSAYVANT/3, ÇOBANSAYVANT/4, ÇOBANSAYVANT/7, DERE_11, ESENTEPE, ESENTEPE/4., ESENTEPE/5., FATİH CD., FINDIKLIK EVLERI(3), FINDIKLIK EVLERİ(3), GÜLTEPE SK., GÜLTEPE/4, GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., HICAZ/24, KOZLUK, KOZLUK/1, MERKEZ/12, MERKEZ/16, MERKEZ/18, MERKEZ/19, MERKEZ/23, MERKEZ/24, MERKEZ_25, MİMAR SİNAN, PAPAZ ÇEŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NALKÖY mahallelerinde 1753, NALKÖY İÇ YOLU, NALKÖY SK., OSMANLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAKIRLI, CEYLANDERE, DUMLUPINAR, NALKÖY, ÜÇOLUK, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 1502, 1503, 1504/1, 1755/1, ASAGI, ASAGI/1, AŞAĞI, AŞAĞI SK., BAKIRLI KÖYÜ İÇ YOLU, BAKIRLI/16, CEYLANDERE KARADENIZ, CEYLANDERE KARADENIZ 1, CEYLANDERE KÖYÜ İÇ YOLU, CEYLANDERE/2, KIBRIS, MUHACIR, NALKÖY, NECMETTIN ERBAKAN, NECMETTIN ERBAKAN/1, SAZLIDERE, SAZLIDERE/1, TÜRKOGLU, YENI, YENI 3, YENI/1, YENİ, YENİ SK., YENİ SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/6, YEŞİLOVA MERKEZ, YEŞİLOVA MERKEZ 15 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANBEY, YENIORMAN, YENİORMAN mahallelerinde 15001, 15003 SK., 15007, ADA CD., OSMANBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AHMETLER, CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, İNÖNÜ, MECIDIYE, MECİDİYE, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 12001, 12003, 12004, 12005, 12006, 12008, 12010, 13001, 13002, 13003, 13004, 13005, 13006, 13007, 13008, 13010, 13011, 13012, 3003, 3007, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AHMEDIYE, AHMEDIYE SK., AHMEDİYE, AHMEDİYE SK., AHMET GÜNAL, AK SK., AKÇA SK., AKÇE, AKINCI, AL SK., ALTINTAS, ALTINTAŞ SK., ARABACI SK., ARSLAN, ARSLAN SK., BABALI, BAHAR SK., BAHÇE SK., CEYLAN, CEYLAN/1, CİRİTÇİ SK., COSKUN, COŞKU SK., COŞKUN SK., ÇAKIRLAR SK., ÇAMURLUBAYIR, ÇAMURLUBAYIR SK., ÇIMEN, ÇIRACILAR, ÇORUHLU, ÇORUHLU SK., DEĞİRMENDERE, DOGAN, DÜGLEN, DÜĞLEN SK., GARİPLER SK., GEDIK, GEDİK SK., GÜLYAPI, GÜLYAPI SK., HALI SAHA SK., HANIMELI, HARMANLI SK., HUZUR, HUZUR SK., HUZUR/1, HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., IŞIK SK., İPEK SK., İsimsiz138, İsimsiz146, KANAL SK., KANARYA, KANLIÇAY, KARACA SK., KARTAL SK., KAYA SK., KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, MARMARA CD., MECIDIYE, MECIDIYE/1, MECIDIYE/1 SK., MECİDİYE, MECİDİYE CD., MECİDİYE SK., MENEKSE, MENEKŞE SK., MERKEZ_1, MESUDIYE, MESUDIYE SK., MESUDİYE, MESUDİYE SK., MİMAR SİNAN SK., MÜFTÜLÜK SK., NALBANT, NİSAN 17. SK., PAPATYA SK., PARK İÇİ YOLU, PIRENLI, PİRENLİ SK., SAHIN, SAKARYA CD., SEHIT MUSTAFA ÇELIK, SIFALI, SIFALI SK., SONER, SONER CD., SONER/3, SÜLEYMANİYE SK., ŞİFALI SK., TEPE, TOPÇULAR, TOPÇULAR SK., UGUR, ULU, ULU SK., ULUDERE, ULUDERE SK., ULUDERE/1, ULUDERE/2, VILLA, VİLLA SK., YAGMUR, YAVUZ, YAVUZ SK., YENİYOL SK., YESIL, YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde BANMAZ SK., CIRITÇI-, DEFNE, HACI MAHMUT, HACI MAHMUT SK., HANIMELİ SK., MARMARA, MECIDIYE CD., MEHMET AKİF ERSOY SK., MUTLU SK., ÖZÇAKIR SK., YESIL SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIDEDE, YENIKÖY mahallelerinde 3188, 3188 SK., 3194, 3195, FETIH CD., FETİH CD., İsimsiz125, İsimsiz90, MERKEZ_205, MERKEZ_28, MERKEZ_28 SK., MERKEZ_77, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, ZIYA AZAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FINDIKLI, KANTAR, LEVENT, ORTA, TOKMAKLIDERE mahallelerinde ACIÇEŞME SK., AYAZMA, BELEN CD., BELEN/1, BELEN/3, FINDIKLI KÖYÜ İÇ YOLU, FINDIKLI/1, GÜLLÜ, HALIT MOLLA, HALIT MOLLA CD., HALIT MOLLA/9, HALİT MOLLA CD., INCIRLIK, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., OFLAK SK., SELANIK, SELANİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 10 Mart Pazar 08:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1149 NOLU SK., 1159 NOLU, 1167 NOLU SK., 1328 NOLU SK., 1336 NOLU SK., 1344 NOLU, 1344 NOLU SK., 1345 NOLU SK., 1347 NOLU, 1347 NOLU SK., 1350 NOLU, 1351 NOLU SK., 1420 NOLU SK., 1421 NOLU SK., ADAPINAR, ADAPINAR SK., AKARSU, AKARSU SK., ALPARSLAN TÜRKES/1, BARÇIN, BÜYÜK ÇIKMAZ SK., GÜLŞEN SK., HURMA SK., KUMKÖY, KUMKÖY SK., MAHSUN SK., OKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Mart Pazar 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM mahallelerinde 1137 NOLU, 1138 NOLU, 1178, HAZER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Mart Pazar 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, TEPEKUM, TUZLA, YAĞCILAR mahallelerinde 1253 NOLU SK., 1255 NOLU SK., 1425 NOLU SK., 1426 NOLU SK., 5003 NOLU, 5006 NOLU SK., 5038 NOLU SK., 5052 NOLU, 5054 NOLU SK., 5057. SK., 5059 NOLU SK., 5201 NOLU SK., 5202 NOLU SK., 5205 NOLU, 5210 NOLU SK., 5243 NOLU SK., 5244 NOLU, ATMACA, ATMACA SK., HAL IÇI, HAL İÇİ SK., ILGAZ SK., KARASU YOLU, KARASU YOLU CD., KARTALLAR, KARTALLAR SK., KOŞAR SK., KÖYİÇİ CD., KUM SK., NUR SK., SANTIYE, SET ARKASI SK., ÜNSAL SK., YILDIRIM2, YILDIRIM-2 SK., YILDIRIM-3 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Mart Pazar 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, TEPEKUM, TUZLA, YAGCILAR mahallelerinde 1367 NOLU, 1425 NOLU, 1427 NOLU SK., 5004 NOLU SK., 5005 NOLU SK., 5006 NOLU, 5010 NOLU SK., 5053 NOLU SK., 5057 NOLU SK., 5058 NOLU SK., 5059 NOLU, 5060 NOLU, 5060 NOLU SK., 5062 NOLU SK., 5063 NOLU SK., 5203 NOLU SK., 5205 NOLU SK., 5207 NOLU, 5213 NOLU, 5215 NOLU SK., 5240 NOLU SK., 5242 NOLU SK., HAL, HAL CD., HAL. CD., ÖZCAN, SET ARKASI, ŞANTİYE SK., YILDIRIM1 SK., YILDIRIM-1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Mart Pazar 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENİGÜN mahallelerinde 1149 NOLU, 1166 NOLU, 1166 NOLU SK., 1168 NOLU SK., 1169 NOLU SK., 1170 NOLU, 1170 NOLU SK., 1178 NOLU, 1179 NOLU, 12. SK., 1325, 1325 NOLU, 1326 NOLU, 1329 NOLU SK., 1330 NOLU, 1330 NOLU SK., 1331 NOLU SK., 1335 NOLU SK., 1337 NOLU SK., 1338 NOLU SK., 1339 NOLU SK., 1340 NOLU SK., 1341 NOLU SK., 1343 NOLU SK., 1350 NOLU SK., 1355 NOLU SK., 1412 NOLU, 1412 NOLU SK., 1422 NOLU, 1423 NOLU, 15 TEMMUZ, 1546 NOLU SK., BARÇIN SK., BERAT, CÖMERT SK., DERYA SK., DESTAN, ESER SK., GEMİ SK., HÜRREM SK., KAPTAN SK., KERKÜK, METİN SK., ŞEHİT YAKUP TÖRÜN SK., TURAN CD., YENİCAMİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Mart Pazar 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 148. SK., 1713 KÜME EVLER, 2922 KÜME EVLER, 2923, 2923 KÜME EVLER, 2968-, 2968 KÜME EVLER, 3103, 3103 KÜME EVLER, 3106 KÜME EVLER, 3349, 404., 4040 NOLU, 4078 NOLU SK., 4079 NOLU SK., 408 NOLU, 4088 SK., 4091 NOLU SK., 4092 NOLU, 4092 NOLU SK., 4144 NOLU SK., 4148 NOLU SK., 4158 NOLU, 4159 NOLU, 4168 NOLU SK., 4181 NOLU SK., 4182 NOLU SK., 4185 NOLU SK., 4191 NOLU SK., 4192 NOLU SK., 4199 NOLU SK., CEVAT UNCUOGLU, HASTANE, KEREM COSKUN, KEREM COŞKUN CD., KONURALP, KONURALP BULVAR, KORUCUK, KORUCUK CD., KORUCUK MEZARLIĞI İÇİ YOLU, SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HA, YASAM, YASAM CD., YAŞAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 10 Mart Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPAŞA mahallelerinde 164. SK., 191. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.