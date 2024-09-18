10 milyon dolar haraç ödemeyi reddettiği iddiasıyla kafesi kundaklandı: O anlar kamerada!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 17:40

Güncelleme: 18.09.2024 - 17:40

Olay, 15 Eylül’de 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Mavi Bulvar’da S.Ü.’ye ait kafede meydana geldi. Motosikletle bölgeye gelen, başlarında kask bulunan 2 kişiden biri, kafeye girerek pet şişeyle benzin döküp ateşe verdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kundakçının benzin nedeniyle kayganlaşan zeminde birkaç kez düştüğü, ayağa kalktıktan sonra da ateşe verip geldiği motosikletle kaçtığı görüldü.

S.Ü.’nün, husumetli olduğu yeğenine 10 milyon dolar haraç ödemeyi kabul etmediği için olayın yaşandığı iddia edildi. S.Ü.'nün şikayeti üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da pastanesi kundaklanan S.Ü.'nün (68) kızı Ş.Ü. (37), “Akaryakıt istasyonumuz taranıp kundaklandı, pastanemiz taranıp kundaklandı. Hiçbirimizin can güvenliği yok. Ağabeyimi vurdular, ikiz kardeşimi vurdular. Hala ses kaydı atıp, 'Oğullarını yaraladım, sıra sende. Onların ayağına sıktım, senin kafana sıkacağım' diye tehdit ediyorlar. Saldırılar yüzünden iş yapamaz hale geldik, akaryakıt istasyonumuzu kapattık. Yardım istiyoruz. Çok zor durumdayız" diye konuştu.

"OKULA GİDEMİYORUZ

S.Ü.'nün yeğeni S.Ü. (14) ise "Okullar açıldığından beri okula gidemiyoruz, dışarı çıkmıyoruz. Güvenlik güçlerimizden yardım bekliyoruz" dedi.