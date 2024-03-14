Benzin dökerek ateşe verdi... Adana'da midibüs kundaklama anı kameralara yansıdı

Adana'da bir kişi park halindeki midibüsü kundakladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:04
Benzin dökerek ateşe verdi... Adana'da midibüs kundaklama anı kameralara yansıdı
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Adana'nın Yüreğil ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde bir kişi park halindeki midibüsü kundakladı. 

İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi park halindeki 01 ATD 284 plakalı midibüsün içerisine zorla girdi. Ardından şüpheli aracın içerisine benzin dökerek ateşe verdi. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheli kaçarak izini kaybettirirken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü. Ancak araç tamamen hurda yığınına dönüştü.

Polis olayı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmasına devam ediyor.


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