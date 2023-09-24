Sultangazi Kent Ormanı’nda yangınında kundaklama şüphesi: Ellerinde bidonla çıktılar!

Yayınlanma: 24.09.2023 - 17:23

Güncelleme: 24.09.2023 - 18:00

İstanbul'da Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı’nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri müdahale ediyor.

BİDONLA ÇIKTILAR!

Öte yandan, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 kişinin alevlerin arasından ellerinde bidonla çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.