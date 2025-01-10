10 Ocak BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.01.2025 - 10:17

Güncelleme: 10.01.2025 - 10:17

BOLU ilinde 10 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADILAR mahallelerinde AKSOY SK., ATATÜRK, BEYAZIT SK., CENGİZ TOPEL CD., DİNLER SK., DOGAN ÇIKMAZI, DR.SADIK AHMET CD., FATIH, FIRIN SK., HACI HAVIZ SK., KADIOĞLU CD., KARANFIL, PAZAR SK., SAĞLIK SK., SARIŞEN SK., ULUSU CAD, VEYSEL TIRYAKI, VEYSEL TİRYAKİ CD., ZEKI ERGEZEN, ZEKİ ERGEZEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 10 Ocak Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KINGILAR mahallelerinde KINGILAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 10 Ocak Cuma 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICALAR mahallelerinde 1114 SK., SARICALAR, SARICALAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, BAHÇEKÖY MEZRASI, HÜMMETLER, MERKEZ, OGULDURUK MERKEZ, OĞULDURUK MERKEZ, TATLAR mahallelerinde AHMETLER KÖYÜ YOLU, AHMETLER MERKEZ KÖY YOLU, BAHÇEKÖY KAHYALAR, BAHÇEKÖY KÖY YOLU, BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU, BAHÇEKÖY MEVKİİ, BAHÇEKÖY MEZRASI YOLU, KARAÇALI MEVKII, KÜME EVLER, OGULDURUK, OĞULDORUK YOLU, OĞULDURUK KÖY SOKAĞI, OĞULDURUK KÖYÜ YOLU, TATLAR KÖY YOLU, TATLAR KÖYÜ, TATLAR KÖYÜ HİMMETLER NAH, YAZIÖREN KÖY YOLU, YAZIÖREN KÖYÜ, YAZIÖREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1491, 1492, AŞÇILAR SK., BEHİCE SK., BURCU SK., DOKTOR İLHAMİ İKA SK., HÜLYA SK., KOZA, KOZA SK., ŞEHİT SÜLEYMAN TOMBAK SK., TAYFUR SK., YELKİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKMAKLAR, ÇÖMLEKÇİLER, DODURGA, FASIL, HALLAR, IMAMLAR, İMAMLAR, KÜLTÜR, MERKEZ, ORTA, SAGLIK, SAĞLIK, SALIBEYLER, SARICALAR, URAN, YAYLA mahallelerinde 1003 SK., 1007 SK., 1011, 1012 SK., 1013 SK., 1015 SK., 1020, 1020 SK., 1028 SK., 1041 SK., 1118 SK., 1119 SK., 1124, 1124 SK., 1129 SK., 1130, 1137 SK., 12, 12 CD., 1201 SK., 1202 SK., 1203 SK., 1204, 1205 SK., 1208 SK., 1214 SK., 1218 SK., 1221 SK., 1222 SK., 1223, 1223 SK., 1224, 1225 SK., 1226 SK., 1231, 1231 SK., 1231. SK., 1236, 1236 SK., 1236. SOK, 1238 SK., 1240 SK., 1453, 1453 SK., 1462. SK., 1467, 1483, 1484 SK., 1485, 1485 SK., 1486 SK., 1487. SK., 269. SK., 30.EVLER SK., 903 SK., 904, 905 SK., 908, 908. SK., 910 sok., 911, 917, 917 SK., 921, 921 sok., 930 SK., 955 SK., 961 SK., 962 SK., 967, 967 SK., 971, 971 SK., 975 SK., AKTEPE, AKTEPE SK., ALAN SK., ANADOLU OTOYOLU, AZIZ, AZİZ SK., BAKIRLI, BAKIRLI SK., BAKIRLI-1., BAKIRLI-1. SK., BIRSEN, BİÇİM SK., BİRSEN SK., BOLLUK SK., CAMİ YANI SK., CAMİLİ SK., CUMA SK., ÇAKMAKLAR, ÇAKMAKLAR CD., ÇAKMAKLAR KÖYÜ YAYLASI, ÇÖMLEKÇILER, ÇÖMLEKÇILER 1., ÇÖMLEKÇILER-2., ÇÖMLEKÇİLER 1., ÇÖMLEKÇİLER 1. SK., ÇÖMLEKÇİLER CD., ÇÖMLEKÇİLER KÖYÜ YOLU, ÇÖMLEKÇİLER-2., ÇÖMLEKÇİLER-2. KÖY SOKAĞI, DAĞISTANLI SK., DAMLA SK., DARENDE SK., DEMET SK., DIBEKBASI, DODURGA, DODURGA ABDİ SİN ORTAOKULU İÇİ, DODURGA CD., DODURGA YAYLA YOLU, DOGU ÇÖMLEKÇILER, ELMAS, ELMAS SK., EMIR, ESEN TEPE SK., FASIL KÖY YOLU, FASIL KÖYÜ, FASIL KÖYÜ YOLU, FASIL YAYLA YOLU, GÖKSU, GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÜLTEPE SK., GÜNALDIN SK., HACI AHMET ÇATLADIOĞLU CD., HALI HİSARI SK., HALLAR MAHALLE YOLU, HİMAYEOĞULLARI, HÜLYA, IMAMLAR MAHALLE YOLU, ISMAIL ÖZER, İĞDELİ PARKI İÇİ YOLU, İLKAY SK., İSKİLİP SK., İSMAİL ÖZER CD., İZZET BAYSAL HUZUREVİ İÇİ YOLU, KALE SK., KARASU, KENTSEL, KENTSEL SK., KEVSER, KEVSER SK., KIBLE SK., KIBRISCIK, KIBRISCIK SK., KIRSAL, KIRSAL SK., KISA YOL SK., KORKUT SK., KOZLU KÖYÜ HALLAR MAH, KOZLU KÖYÜ İMAMLAR MEVKİ, KOZLU KÖYÜ YOLU, KOZLU SK., MELİH SK., OKUL 5.ARA SK., ORTA MAHALLE YOLU, OTOBAN, OTOBAN KÖY SOKAĞI, SABAH SK., SAHIN TEPE, SALIBEYLAR YAYLASI, SALIBEYLER, SALIBEYLER CD CD., SALIBEYLER YAYLASI, SAMANYOLU, SAMANYOLU SK., SARICALAR YAYLASI, SEDEF SK., SENEVLER KÜME, SERCAN, SERCAN SK., SEVDA SK., SIRACEVİZLER, ŞAHİN TEPE SK., ŞANLI TEPE SK., ŞEHİT ALİ ERDOĞAN SK., ŞEHİT İSMAİL KONUK SK., ŞEHİT SABAHATTİN BARUT SK., ŞEHİT SEBAHATTİN BARUT SK., TEPE ALTI SK., TOLGAHAN SK., TUGRUL, UFUK, URAN MAHALLE YOLU, ÜÇGEN SK., YAYLALAR, YAYLALAR CD., YEDİ KÖYLER YOLU MEVKİİ SK., YILDIZ, YUKARISOKU YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIKINLAR, KÖROGLU, KÖROĞLU mahallelerinde 3619, 3630, 3631, 3631 SK, 3634, 3635, 3719, 3719 sok., 3732 sk., AÇELYA SK., ARZU, AVCI, AYDINLAR, AYDINLAR SK., AZMİ BEY SK., BERRAK SK., BORA SK., BULUT SK., BÜKLÜM SK., CAN SK., CENK SK., ÇAVUS, ÇIKINLAR, ÇIKINLAR CAD, D-100 KARAYOLU_4, DÖNGEL, DÖNGEL SK., DR SADIK AHMET CD., DR.SADIK AHMET, DÜZEN, GÖLCÜK, GÖLCÜK BULVARI BULVAR, GURBET SK., GÜLBAHAR SK., HÜSMENLER, IKMAL, ISLAM, İSLAM SK., İZZET AĞA SK., KARAKAS, KASIMPATI, KASIMPATI SK., KIRÇİÇEĞİ SK., KOCABEKIR, KOCABEKİR SK., KÖROĞLU SK., LEVENT, LEVENT SK., METIN, METİN SK., MİMAR SK., MÜJDE SK., NASIP, NASİP SK., OKÇULAR YOLU, OKUL, ÖZSEN, ÖZŞEN SK., PEHLIVAN, SADIK AHMET, SAMUR SK., SAPMAZ SK., SARDUNYA SK., SEHIT MURAT DEMIR, SERHAN, SERHAN SK., SEVGİ SK., SILA, ŞEHİT MURAT DEMİR SK., TURAN, TURAN SK., ÜSTAD, YAĞMUR SK., YAMAKLAR, YILDIRIM, YILDIRIM SK., YÜCETÜRK, YÜCETÜRK SK., ZENGIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Ocak Cuma 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIKINLAR mahallelerinde CENK, ÇIKINLAR CD., HÜSMENLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISOKU, AŞAĞISOKU, KURUÇAY mahallelerinde 4370, 4417 SOK., 4418, BOSTAN, CEMİL ÖZBİLEN SK., D-100 KARAYOLU_1, D-100KARAYOLU CD., EMEK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ SK., EMEKTAR SK., ENDÜSTRİ SK., GALERİCİLER SK., KINACI SK., MERT, MOBILYACILAR, MOBİLYACILAR SK., SAKAYIK, SANAYİ SİTESİ SK., SERT SK., ŞAİR DERTLİ SK., ŞAKAYIK SK., ÜRÜN SK., YAYLA YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 10 Ocak Cuma 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE, TOMASOĞLU mahallelerinde BÖLÜKÖREN DERE MAHALLE YOLU, KARAKAYA TOMASOĞLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIATIK, CAMİATİK mahallelerinde 10. SK., 15 TEMMUZ SEHITLER, 5., 55. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 10 Ocak Cuma 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASIL BEY, ASİL BEY mahallelerinde 19., SANAYI SITESI, YENİÇAĞA SANAYİ SİTESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 10 Ocak Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞIKULDAN, MERKEZ, YAYLA, YUKARI, YUKARIKULDAN mahallelerinde AKINCILAR (DELLER) YAYLASI, AKINCILAR YAYLA YOLU, ASAGIKULDAN MERKEZ MAHALLE YOLU, AŞAĞIKULDAN KÖYÜ YOLU, YENİÇAĞA GİRİŞİ-K-24, YUKARI MAHALLE YOLU, YUKARIKULDAN KÖY YOLU, YUKARIKULDAN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.