10 Ocak MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.01.2025 - 10:17

Güncelleme: 10.01.2025 - 10:17

MANİSA ilinde 10 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA GÖLMARMARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-10 2025-01-10 09:00:00.93-2025-01-10 15:00:00.009 saatleri arasında Yeni Camii; İsimsiz4, Mimar Sinan Cad, MİMAR SİNAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:00.93-2025-01-10 15:00:00.009 saatleri arasında Atatürk; 109. Sk., 111. Sk., 113. Sk., ŞEHİT EMRAH ARAL, 124., 126., 128., ŞHT.ADNAN CEYLAN, Mimar Sinan Cad, MİMAR SİNAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:00.93-2025-01-10 15:00:00.009 saatleri arasında İhsaniye; ŞHT.ADNAN CEYLAN, MİMAR SİNAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-10 2025-01-10 09:00:15.984-2025-01-10 15:00:24.603 saatleri arasında Namazgah; Çark Sk., , Afacan Sk., Betül Sk., BURHAN DOĞAN, NAZIM USULOĞLU, SEHER, ZAFER, Çimen Sk., İRFAN, İsimsiz1, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:37.218-2025-01-10 12:00:44.916 saatleri arasında Cuma; , Şahan Sk., Aydoğanhoşer Sk., İsimsiz17, İsimsiz11, Şahan Sk., Şahan, ÜNSAL, MÜRVER, KAYISI, Özge Sk., ZİYA GÖKALP, SUFİ, Sergen Sk., Ozan Sk., Mordoğan Sk., MEHTAP, DAR, CENGİZ, Cemalettin Çandarlı Cd., Bülbül Sk., Benli Sk, BALCI OĞLU, ALİ YÖRÜK, ALEYNA, AKPINAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:37.218-2025-01-10 12:00:44.916 saatleri arasında Samsacı; İsimsiz21, ZİYA GÖKALP, Cevher Sk., Cemalettin Çandarlı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-10 2025-01-10 09:00:31.107-2025-01-10 12:00:48.352 saatleri arasında Tevfikiye; 53 YENİ, 113. Sk., 115. Sk., 35 SK., 218 Sk., 82. Sk., 94. Sk., 88. Sk., 84. Sk., 35 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-10 2025-01-10 09:00:52.646-2025-01-10 15:00:59.999 saatleri arasında Caferbey; , İsimsiz210, İsimsiz191, İzmir Uşak Yolu, Caferbey Köyü İç Yolu, Caferbey Köyü Yolu, İsimsiz50, İsimsiz48, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz35, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:52.646-2025-01-10 15:00:59.999 saatleri arasında Barış; İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 09:00:52.646-2025-01-10 15:00:59.999 saatleri arasında Çaltılı; Ödemiş Salihli Yolu, Çaltılı Köyü İç Yolu, Çaltılı Köyü Yolu, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-10 2025-01-10 10:00:34.345-2025-01-10 16:00:42.985 saatleri arasında Sancaklıbozköy; 20. Sk., 21. Sk., 19sk, 22 NOLU 1. ÇIKMAZ, , 23 Sk. 1. Çk., 17, 17, 22, 17, 22, 22.sokak, 18. Sk., 19. Sk., 19. Sk. 1. Çk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 10:00:34.345-2025-01-10 16:00:42.985 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-10 2025-01-10 10:00:56.366-2025-01-10 16:00:03.396 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; , sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar, İsimsiz4, sancaklı uzunçınar iç yolu, Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.