10 siyasi partiye yönelik mali denetim kararı

Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:09

Güncelleme: 02.12.2024 - 09:09

Anayasa Mahkemesi, İşçinin Kendi Partisi, As Parti, Doğuş Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Liberal Parti, Güzel Parti, Anadolu Birliği Partisi, Turan Hareketi Partisi ve Tuğra Partisi'nin 2022 yılına ait mali denetimlerini gerçekleştirdi.

Denetimlerde, belgelerin eksikliği ve gelir-giderlerin kayda alınmaması gibi ciddi usulsüzlükler tespit edildi. Mahkeme, Siyasi Partiler Kanunu’na göre hesap verilebilir bir düzen oluşturulmadığı gerekçesiyle, genel merkez hesaplarının denetiminin yapılamadığını bildirdi.

Mahkeme, bu usulsüzlükler nedeniyle parti sorumluları hakkında yasal işlem başlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına oybirliğiyle karar verdi.