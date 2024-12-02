10 siyasi partiye yönelik mali denetim kararı
Anayasa Mahkemesi, 10 siyasi partinin mali denetimlerinde usulsüzlük tespit ederek parti sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.
Anayasa Mahkemesi, İşçinin Kendi Partisi, As Parti, Doğuş Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Liberal Parti, Güzel Parti, Anadolu Birliği Partisi, Turan Hareketi Partisi ve Tuğra Partisi'nin 2022 yılına ait mali denetimlerini gerçekleştirdi.
Denetimlerde, belgelerin eksikliği ve gelir-giderlerin kayda alınmaması gibi ciddi usulsüzlükler tespit edildi. Mahkeme, Siyasi Partiler Kanunu’na göre hesap verilebilir bir düzen oluşturulmadığı gerekçesiyle, genel merkez hesaplarının denetiminin yapılamadığını bildirdi.
Mahkeme, bu usulsüzlükler nedeniyle parti sorumluları hakkında yasal işlem başlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına oybirliğiyle karar verdi.
Etiketler: #Resmi Gazete
En Çok Okunan Haberler
-
- ATM’lerde yeni dönem başlıyor
- Tartıştığı kişilere ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı!
- Narin Güran cinayetinde yeni ses kaydı!
- AKP'den yeni sigara ve alkol düzenlemesi
- Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat merkezinde
- CHP'den Özel'in ifadelerine açıklama
- 'Güç kullanarak yeneceğiz'
- Altın için dikkat çeken '4 Aralık' uyarısı
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Suriye ordusu, Hama'da karşı saldırıya geçti