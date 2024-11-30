Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı köylerde değişiklik

Yayınlanma: 30.11.2024 - 00:34

Güncelleme: 30.11.2024 - 00:34

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre bazı köylerde değişiklik yapıldı.

Buna göre Tokat'ın Reşadiye ilçesinin Gökköy köyü Almus ilçesine, Sinop'un Erfelek ilçesinin Kızılcaot köyü Göçkün bağlısı Merkez Bektaşağa köyüne bağlandı.