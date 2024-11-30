Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı köylerde değişiklik

Bazı köylere ilişkin değişiklikleri içeren Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı köylerde değişiklik
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AA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 00:34

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre bazı köylerde değişiklik yapıldı.

Buna göre Tokat'ın Reşadiye ilçesinin Gökköy köyü Almus ilçesine, Sinop'un Erfelek ilçesinin Kızılcaot köyü Göçkün bağlısı Merkez Bektaşağa köyüne bağlandı.


Etiketler: #köy #tokat #Sinop

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