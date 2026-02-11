10 TL'lik madeni para gündem olmuştu: Resmi açıklama geldi

Sosyal medyada bir paylaşım kısa sürede tartışmalara neden oldu.

Paylaşımda, 10 TL'lik madeni para olduğu iddiasına yer verilerek, "Dolmuşa bindim 50 TL verdim adam para üstü olarak 3 tane bundan verdi ne ara madeni 10 TL çıktı" ifadeleri kullanıldı.

"YAPAY ZEKA PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya ilişkin açıklama yaparak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, şöyle dendi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından, “10 TL değerinde madeni para olduğu” yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir.

Tedavüle çıkarılmış 10 TL değerinde herhangi bir madeni para bulunmamaktadır.

Kamuoyunun, yapay zeka destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."