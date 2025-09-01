10 yaşındaki çocuk 3. kattan düştü: Ağır yaralandı!

Olay, gece saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Beğceğiz Mahallesi Efsus Turan Sokak’ta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 3 katlı binada oturan Ö. ve Y.B.’nin 10 yaşındaki çocukları Yusuf Çınar B., henüz bilinmeyen nedenle evlerinin camından aşağı düştü.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldıran ağır yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.