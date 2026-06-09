Cumhuriyet Gazetesi Logo
10 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

10 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

9.06.2026 00:55:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
10 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

Diyarbakır’da arkadaşları ile birlikte serinlemek için nehre giren 10 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Tanışık Mahallesi’nde meydana geldi.

Muhammet Umut Kızılkaya (10), iki arkadaşı ile birlikte serinlemek için nehre girdi. Muhammet Umut Kızılkaya’nın akıntıya kapıldığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Mahalleliler tarafından sudan çıkartılan Umut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Muhammet Umut Kızılkaya’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Çocuk #diyarbakır #boğulma