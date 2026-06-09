10 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Tanışık Mahallesi’nde meydana geldi.

Muhammet Umut Kızılkaya (10), iki arkadaşı ile birlikte serinlemek için nehre girdi. Muhammet Umut Kızılkaya’nın akıntıya kapıldığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Mahalleliler tarafından sudan çıkartılan Umut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Muhammet Umut Kızılkaya’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.