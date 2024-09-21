10 yaşındaki çocuk 'silahla oynarken' arkadaşını öldürdü

Siirt’in Pervari ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, av tüfeği ile oynarken tüfeğin ateş alması sonucu 8 yaşındaki arkadaşı vurularak hayatını kaybetti.

10 yaşındaki çocuk 'silahla oynarken' arkadaşını öldürdü
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İHA
Yayınlanma: 21.09.2024 - 21:22

Siirt’in Pervari ilçesi Çobanören köyünde meydana gelen olayda 10 yaşındaki çocuk, av tüfeği ile oyun oynarken, tüfeğin bir anda ateş alması sonucu Tayyar A. (8) isimli arkadaşı vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu Tayyar A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Siirt #av tüfeği #Soruşturma

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