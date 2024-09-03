Siirt’te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Yayınlanma: 03.09.2024 - 11:31

Güncelleme: 03.09.2024 - 11:33

Feci kaza, gece saatlerinde Siirt-Şirvan kara yolunda meydana geldi.

Aziz M. yönetimindeki 56 ABC 024 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 56 U 6884 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.