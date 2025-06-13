10 yaşındaki öğrencinin okula getirdiği madde patladı: Parmağı koptu!

Olay, Gazipaşa’nın Ekmel Mahallesi’nde bulunan Ekmel Şehit Mesut Yılmaz İlkokulu’nda meydana geldi.

4. sınıf öğrencisi E.S., sabah okula gelirken çantasına koyduğu ve henüz ne olduğu belirlenemeyen bir maddeyle teneffüs sırasında oynamaya başladı. O esnada maddenin patlaması sonucu E.S.’nin sol el serçe parmağı parçalanarak koptu.

Patlamayı duyan öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Isparta Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından emniyet ekipleri hem hastanede hem de okulda inceleme başlattı. Aynı zamanda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de olayla ilgili idari inceleme başlattığı belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Yetkin ve şube müdürleri, öğrenciyi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Okul yönetimi ise nakil işlemi gerçekleşene kadar hastaneye refakat etti.

Patlamaya neden olan maddenin ne olduğuna ilişkin soruşturma emniyet ekipleri tarafından sürdürülüyor.