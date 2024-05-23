10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranıyordu... Cenazede yakalandı!

Yayınlanma: 23.05.2024 - 09:22

Güncelleme: 23.05.2024 - 09:22

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, “kasten öldürme, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak, basit yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö.’yü katıldığı cenazede defin işlemi sırasında enseledi.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.