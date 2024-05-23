10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranıyordu... Cenazede yakalandı!

Samsun’un Yakakent ilçesinde 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs cenazede yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 09:22
10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranıyordu... Cenazede yakalandı!
Abone Ol google-news

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, “kasten öldürme, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak, basit yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö.’yü katıldığı cenazede defin işlemi sırasında enseledi.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.


Samsun haberleri Cenaze haberleri hapis haberleri Hapis Cezası haberleri

İlgili Haberler

38 kişiye mezar olmuştu... Dündar Apartmanı’nın 2 müteahhidine 13’er yıl hapis

38 kişiye mezar olmuştu... Dündar Apartmanı’nın 2 müteahhidine 13’er yıl hapis
Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanmıştı... Eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç hakkında 160 yıla kadar hapis istemi

Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanmıştı... Eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç hakkında 160 yıla kadar hapis istemi
İzmir'de yakalanmıştı: 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı

İzmir'de yakalanmıştı: 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Altın fiyatları zirveye yakın! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları zirveye yakın! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Mayıs 2024 altın fiyatları...
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
AKP’nin kalesinde üst düzey istifa! AKP Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, görevinden ‘affını’ istedi

AKP’nin kalesinde üst düzey istifa! AKP Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, görevinden ‘affını’ istedi
4600 telefon satın alıp 4 ayda 415 bin dolar kazandı

4600 telefon satın alıp 4 ayda 415 bin dolar kazandı
Emeklilere indirim kararı Resmi Gazete'de

Emeklilere indirim kararı Resmi Gazete'de
Altının kilogram fiyatı geriledi! İşte son durum

Altının kilogram fiyatı geriledi! İşte son durum
İlginç anlar... Gelin ve damat düğünlerine dolmuşla gitti

İlginç anlar... Gelin ve damat düğünlerine dolmuşla gitti
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?