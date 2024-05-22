İzmir'de yakalanmıştı: 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı
İzmir'in Buca ilçesinde, iki gün önce silahlı yaralama olayına karışan şüpheli F.A., yakalandı. Şüphelinin ayrıca, hakkında kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Buca ilçesinde iki gün önce yaşanan silahlı yaralama olayını araştıran Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin F.A. olduğunu belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheli F.A.'nın saklandığı adrese baskın düzenledi.
Burada yakalanan F.A.'nın yapılan incelemede hakkında 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. F.A., gözaltına alınarak Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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