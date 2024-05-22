İzmir'de yakalanmıştı: 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde, iki gün önce silahlı yaralama olayına karışan şüpheli F.A., yakalandı. Şüphelinin ayrıca, hakkında kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

DHA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 07:43
İzmir'de yakalanmıştı: 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı
Abone Ol google-news

Buca ilçesinde iki gün önce yaşanan silahlı yaralama olayını araştıran Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin F.A. olduğunu belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheli F.A.'nın saklandığı adrese baskın düzenledi.

Burada yakalanan F.A.'nın yapılan incelemede hakkında 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. F.A., gözaltına alınarak Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


İzmir haberleri

İlgili Haberler

38 kişiye mezar olmuştu... Dündar Apartmanı’nın 2 müteahhidine 13’er yıl hapis

38 kişiye mezar olmuştu... Dündar Apartmanı’nın 2 müteahhidine 13’er yıl hapis
FETÖ sanığı eski hakime 7,5 yıl hapis cezası

FETÖ sanığı eski hakime 7,5 yıl hapis cezası
15 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

15 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem!

Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem!
Galatasaray Başkanı Özbek: “24. şampiyonluğumuza yakınız”

Galatasaray Başkanı Özbek: “24. şampiyonluğumuza yakınız”
Reuters'tan çarpıcı iddia! Yapı Kredi satılıyor mu? Koç Holding'den açıklama geldi

Reuters'tan çarpıcı iddia! Yapı Kredi satılıyor mu? Koç Holding'den açıklama geldi
Urla’da hayvan katliamı: 6 köpek zehirlenmiş halde bulundu

Urla’da hayvan katliamı: 6 köpek zehirlenmiş halde bulundu
Reisi’nin ölümü nelere yol açabilir? Bitmeyen diken üstü hali...

Reisi’nin ölümü nelere yol açabilir? Bitmeyen diken üstü hali...
Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalandı

Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalandı
AKP’nin kalesinde üst düzey istifa! AKP Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, görevinden ‘affını’ istedi

AKP’nin kalesinde üst düzey istifa! AKP Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, görevinden ‘affını’ istedi
Trabzon’da vahşet: Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı!

Trabzon’da vahşet: Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı!