10 yıl hapis cezası vardı: Yakalandı
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Yapılan çalışmalarda, hakkında ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 43 yaşındaki V.S. Seydikemer İlçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.
V.S. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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