10 yıl hapis cezası vardı: Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

DHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 15:26
10 yıl hapis cezası vardı: Yakalandı
Abone Ol google-news

Yapılan çalışmalarda, hakkında ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 43 yaşındaki V.S. Seydikemer İlçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

V.S. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


muğla haberleri Hapis Cezası haberleri hapis haberleri yakalandı haberleri

İlgili Haberler

'Orman sevdalısıyım' demişti: Orman yakmaktan 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı

'Orman sevdalısıyım' demişti: Orman yakmaktan 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı
12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı

12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı
2020'deki Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan kadınların davasında yeni gelişme: Hapisleri istendi

2020'deki Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan kadınların davasında yeni gelişme: Hapisleri istendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP kazandı, AKP itiraz etti... Gaziosmanpaşa'da 'Süleyman Soylu' devrede: 'Kirli ellerinizi çekin!'

CHP kazandı, AKP itiraz etti... Gaziosmanpaşa'da 'Süleyman Soylu' devrede: 'Kirli ellerinizi çekin!'
Cinsel istismar sanığına iyi hal indirimi

Cinsel istismar sanığına iyi hal indirimi
CHP’den Van’a heyet

CHP’den Van’a heyet
Ataşehir Belediyesi’nde devir teslim töreni düzenlendi

Ataşehir Belediyesi’nde devir teslim töreni düzenlendi
Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu'na 'Kimsin?' diye seslendiği anlar tekrar gündem oldu

Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu'na 'Kimsin?' diye seslendiği anlar tekrar gündem oldu
Türker İnanoğlu’nun eşi Gülşen Bubikoğlu’ndan duygusal paylaşım

Türker İnanoğlu’nun eşi Gülşen Bubikoğlu’ndan duygusal paylaşım
Erdoğan’dan AKP’li başkana tebrik: ‘Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz’

Erdoğan’dan AKP’li başkana tebrik: ‘Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz’
13 oy farkla AK Parti adayının kazandığı ilçede gerginlik

13 oy farkla AK Parti adayının kazandığı ilçede gerginlik