10 yıl hapisle aranıyordu... Halıların arkasında yakalandı!
Kayseri’de, ‘kasten yaralama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.Ç., saklandığı halıların arkasında yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘kasten yaralama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.Ç.'nin (37) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü, saklandığı halıların arkasında yakalandı. Gözaltına alınan F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Etiketler: #halı #hükümlü #Kayseri #Operasyon
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