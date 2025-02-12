10 yıl hapisle aranıyordu... Halıların arkasında yakalandı!

Kayseri’de, ‘kasten yaralama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.Ç., saklandığı halıların arkasında yakalandı.

10 yıl hapisle aranıyordu... Halıların arkasında yakalandı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 15:21

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘kasten yaralama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.Ç.'nin (37) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü, saklandığı halıların arkasında yakalandı. Gözaltına alınan F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.


Etiketler: #halı #hükümlü #Kayseri #Operasyon

İlgili Haberler

Suç dosyaları kabarık çıktı... Bingöl’de 'aranan şahıs' operasyonu: 4 kişi yakalandı

Suç dosyaları kabarık çıktı... Bingöl’de 'aranan şahıs' operasyonu: 4 kişi yakalandı
Aranan şahıslara yönelik operasyonlar: 185 tutuklama

Aranan şahıslara yönelik operasyonlar: 185 tutuklama
Ereğli'de ekiplerden 'aranan şahıs' operasyonu: 18 kişi yakalandı

Ereğli'de ekiplerden 'aranan şahıs' operasyonu: 18 kişi yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler