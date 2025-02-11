Suç dosyaları kabarık çıktı... Bingöl’de 'aranan şahıs' operasyonu: 4 kişi yakalandı
Bingöl’de haklarında aramam kararı bulunan 4 kişi yakalandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, kadına karşı tehdit, dolandırıcılık ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlarından haklarında arama kaydı bulunan 4 kişi yakalandı.
Şahıslar hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: #Bingöl
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında beraat kararları!
- İstanbul'da 9 belediyeye operasyon!
- AKP’li kurmaylardan çarpıcı açıklama
- 'Genel Başkanımız ifade vermeyecek, Erdoğan dinlensin'
- Bakan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- Ön seçim tarihi belli oldu!
- İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi
- 'Bir sandıklık iktidarları kaldı...'
- Mansur Yavaş’tan dikkat çeken paylaşım!
- 'Bu karar yok hükmündedir!'