Suç dosyaları kabarık çıktı... Bingöl’de 'aranan şahıs' operasyonu: 4 kişi yakalandı

Bingöl’de haklarında aramam kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

Suç dosyaları kabarık çıktı... Bingöl’de 'aranan şahıs' operasyonu: 4 kişi yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 16:43

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, kadına karşı tehdit, dolandırıcılık ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlarından haklarında arama kaydı bulunan 4 kişi yakalandı.

Şahıslar hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #Bingöl

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