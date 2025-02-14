10 yıl kimse fark etmemiş... Emekli hemşirenin evinde kemikleri bulunmuştu: Kahreden ayrıntılar ortaya çıktı!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 10:32

Güncelleme: 14.02.2025 - 10:32

İzmir'in Konak ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katında oturan emekli hemşire 87 yaşındaki Gülşen Çoğulu, eşi 23 yıl önce hayatını kaybedince yalnız yaşamaya başladı. Bu evlilikten çocukları olmayan Çoğulu'nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de uzun süre önce irtibatı koptu.

Sabah'ın haberine göre Gülşen Çoğulu'na ulaşamayan R.Ç., durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, beraberinde R.Ç. ve çilingirle birlikte geçen günlerde Çoğulu'nun evine gitti. Kapıyı çilingire açtıran polis ekipleri, girdikleri çöp yığını içerisindeki dairede yaptığı incelemede yatak odasındaki yatakta, üzerindeki kıyafeti kısmen çürümüş olan Gülşen Çoğulu'nun kemikleriyle karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çoğulu'nun uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinden sadece kemiklerin kaldığını tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından kemikler, otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gülşen Çoğulu'nun evinin kapısı ise mühürlendi.

KAHREDEN AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Çoğulu'nun toz haline gelen kemiklerinde yapılan ilk incelemede 3 yıl değil yaklaşık 10 yıl önce öldüğü anlaşıldı. Yaşlı kadının kemiklerinden bazılarının toz haline geldiği için kavanoza konarak götürüldüğü ortaya çıktı.

Yaşlılığa bağlı akli dengesinin yerinde olmadığı ve çöp evde yaşadığı belirtilen Çoğulu'nun üvey evladı tarafından huzurevine yerleştirildiği, komşularının yaşlı kadını huzurevinde kaldığını düşündükleri öğrenildi. Yaşlı kadının evinin çöp ev haline gelmesi nedeniyle kötü kokuların da çöplerden kaynaklı olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

ANNESİNİN MEZARI AÇILACAK

Çoğulu'nun hiçbir yakınına ulaşılamayınca, kimlik tespiti için annesinin mezarının açılacağı bildirildi. Çoğulu'nun huzurevinden kendi isteğiyle ayrılarak evine geri döndüğü, Özdere'de bir yazlığının da bulunduğu öğrenildi.