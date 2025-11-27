Cumhuriyet Gazetesi Logo
10 yıl sonra ortaya çıktı: Kaybolan Yazır Sancağı bulundu

27.11.2025 04:00:00
Yusuf Körükmez
Denizli Acıpayam’daki Hacı Ömer Ağa Camisi restorasyonu sırasında bulunan 300 yıllık tarihi Yazır Sancağı, 2015’te kaybolmuştu. Sancak, 10 yıl sonra belediyeye ait kademe binasında hurdaya ayrılmış araç plakaları aranırken çuval ve koliler arasında bulundu.

Denizli Acıpayam’daki Hacı Ömer Ağa Camisi’nin restorasyonu sırasında bulunan ve 2015’te kaybolan 300 yıllık tarihi Yazır Sancağı, 10 yıl sonra belediyeye ait kademe binasında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir süre kütüphanede muhafaza edilen Yazır Sancağı, dönemin AKP’li Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan’ın istediği üzerine belediyeye götürüldü. Tarihi sancak ve flamalar bir süre sonra kayboldu. 10 yılın sonunda belediye personeli hurdaya ayrılmış araçların plakalarını ararken çuval ve kolilerin içinde sancak ve flamaları buldu.

