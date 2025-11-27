10 yıl sonra ortaya çıktı: Kaybolan Yazır Sancağı bulundu

Denizli Acıpayam’daki Hacı Ömer Ağa Camisi’nin restorasyonu sırasında bulunan ve 2015’te kaybolan 300 yıllık tarihi Yazır Sancağı, 10 yıl sonra belediyeye ait kademe binasında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir süre kütüphanede muhafaza edilen Yazır Sancağı, dönemin AKP’li Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan’ın istediği üzerine belediyeye götürüldü. Tarihi sancak ve flamalar bir süre sonra kayboldu. 10 yılın sonunda belediye personeli hurdaya ayrılmış araçların plakalarını ararken çuval ve kolilerin içinde sancak ve flamaları buldu.