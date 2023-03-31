10 yılda bitmeyen Ankara-İzmir YHT 2025'e kaldı!

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 11:19

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 11:19

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TCDD Genel Müdürü Hasan Peküz’ün de hazır bulunduğu TBMM KİT Komisyonu toplantısında yapımı yılan hikayesine dönen Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren projesinin akıbetini sordu.

“PROJE İÇİN AYRILAN PARA NEREYE HARCANIYOR?”

AKP’li Binali Yıldırım tarafından 2013 yılında temeli atılan ve “1080 günde tamamlanacağı” söylenen Ankara-İzmir YHT Projesi’nin 10 yılın sonunda bitirilemediği gibi 2025 yılına ertelendiğini söyleyen Atila Sertel, “Ben İzmir milletvekiliyim, bize verilen tarihe göre benim şimdi İzmir'den Ankara'ya o hızlı trenle gelip gitmem lazımdı” diyen Sertel, “Proje başlayalı 10 yıl oldu ancak yüzde 50’si bitirebildi. “Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak siyasilerin verdikleri sözde durmasını istiyorum. Niçin bitmiyor? Neden bitmiyor? Yani oraya harcanan, oraya ayrılan pay, para nereye gidiyor? Bütün bunları soruyorum” ifadelerini kullandı.

CHP iktidarında kendilerinin eleştirilere açık olacağını belirten CHP’Li vekil, “Bunları sorunca, eleştiri getirince kızıyorlar. Belki de onlar muhalefete düştüğünde biz de kızarırız, o da olur, o günler de gelecek ama biz görevimizi layıkıyla yapacağız; söz verdiğimizde tutacağız, verdiğimiz sözün arkasında duracağız, yapamadığımızda vatandaşa çok açık söyleyeceğiz: ‘Biz bunu yapamıyoruz.’ diyeceğiz. Bu da çok açık, net. Ama söz verip de yıllar geçip, insanları hayal dünyasında yaşatıp hayal kırıklığına uğratmak ancak bunların işidir. Bunlar da inşallah onlar muhalefette, biz iktidarda olduğumuzda görecekler bizim ne kadar çalışkan ve üretken bir iktidar olduğumuzu. ” diye konuştu.

PROJENİN KISA HİKAYESİ

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nin 2007 yılında başlaması öngörülse de temeli ancak 2013 yılında atılabildi. Temeli atıldığında 1080 günde bitirileceği ve 2016 yılında tamamlanacağı açıklandı. Ancak projenin bitim tarihi yıldan yıla ötelenerek 10 yılı geride bıraktı. Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde ihale bedeli 7 milyar TL olarak açıklanan projenin bütçesi, proje bitirilemediği için 4 kat artarak 28 milyar TL’ye yükseldi. Projenin 28 milyar TL’lik toplam bütçesinin 23,7 milyar TL’sinin dış kredi yoluyla karşılanacağı belirtildi. Proje için 2022 yılı yatırım bütçesinden 1,2 milyar TL kaynak ayrıldı. Ayrılan kaynağın 1,1 milyar TL’sini ise dış krediler oluşturdu. İktidarın 2013 yılında verdiği “müjdeye” göre 2016 yılında tamamlanması gereken proje için 2025 yılı hedef seçildi.