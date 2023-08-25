10 yıldır bitirilemeyen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Meclis gündeminde

Yayınlanma: 25.08.2023 - 11:45

Güncelleme: 25.08.2023 - 11:45

AKP’nin seçim vaatlerine konu olan, miting meydanlarında dilinden düşürmediği malzemesi Ankara-İzmir arası Yüksek Hızlı Tren Hattı, yılan hikâyesine döndü. CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Deniz Yücel, hızlı tren projesinin hikâyesini Meclis gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nın cevaplaması üzerine hazırladığı soru önergesi veren Yücel, “2013 yılında temeli atılan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı, 508 kilometre olarak projelendirilmiş. Üzerinden de 10 yıl geçmiş, ortada ne tren var ne de hattı… 2013’ten bu yana her ay 4 kilometre demiryolu döşeseler, 10 yılda bitiremedikleri hızlı tren hattını bitirebilirlerdi ama AKP iktidarı İzmirlileri, bitmeyen hızlı tren vaatleriyle kandırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"7 BAKAN DEĞİŞTİ TREN İZMİR’E VARAMADI"

Temelin ilk olarak 2013’te atıldığını ve dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın 1080 günde biteceğini söylediğini hatırlatan Deniz Yücel, “Yani Eylül 2016 yılında açılmış olması ve İzmirlilerin 7 yıldır bu hattı kullanıyor olması gerekiyordu. Tabi ki verilen sözler tutulmadı. Yılan hikâyesine dönen Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nin temel atılmasının üzerinden tam 10 yıl geçti. Ulaştırma Bakanlığı koltuğundan 7 bakan geçti ama hızlı tren bir türlü İzmir’e varamadı. 16 Kasım 2018’de dönemin Ulaştırma Bakanı Cahit Turan, 2020 sonunda, en geç 2021 başında hattın İzmir’e ulaşacağını ve hizmete açılacağını söylemişti, bu vaat de boş çıktı. Bir sonraki Bakan Adil Karaismailoğlu, 10 Ekim 2021’de yaptığı bir konuşmada hattın 2022’de açılacağını söylemişti. Aynı bakan bir yıl sonra ne değiştiyse, hattın 2025 yılında açılacağını söyledi. Ocak 2023’te açıklama yapan AKP Manisa Milletvekili Murat Baybatur’a göre hızlı tren 2024 yılında açılacak. Her kafadan bir ses çıkıyor, her AKP’li bir başka tarih veriyor, laf var icraat yok. Temel atılmasının üzerinden geçen 10 yılın sonunda projede henüz sadece alt yapı işlerinin yüzde 57’si tamamlanabilmiş” diye konuştu.

“PROJE ŞEFFAF YÜRÜTÜLMEDİ”

AKP’li siyasetçilerin ve bürokratların şimdiye kadar projenin ihale süreci, yapım maliyeti ve gecikme sebepleri ile ilgili olarak kamuoyunu aydınlatacak hiçbir açıklama yapmadığına dikkat çeken Yücel, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda, “BULGU 6” başlığı altında, 2020/596724 İhale Kayıt Numaralı Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Yapımına ait bilgilere EKAP'ta erişilemediği belirtilmiştir. Devamında da “İhale kapsamındaki alımlara ilişkin ihale sonuç formlarının EKAP üzerinden ulaşılabilirliğin sağlanması da mevzuat hükümlerinin bir gereğidir ve şeffaflığın tesisinde önem arz etmektedir. Sonuç olarak kamu alımlarında saydamlık ve kamuoyunu denetimi ilkelerini tesis etmek üzere söz konusu alımlara ilişkin ihale sonuç formlarının EKAP üzerinden gönderilerek ihale ilan sonuçlarının bu sistem üzerinden görüntülenebilmesinin sağlanması gerektiği değerlendirilmektedir. Şeffaf bir süreçle ihale edilmeyen, maliyetleri kamuoyundan saklanan bu projede kamunun üstün yararının gözetilmediği ortadadır” dedi.

"KAÇ YOLCU GARANTİ EDİLDİ?"

İzmir Milletvekili Deniz Yücel’in, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nın cevaplaması üzerine hazırladığı soru önergesi ise şöyle;