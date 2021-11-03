100 bin avroyu yanlışlıkla çöpe attı

03 Kasım 2021 Çarşamba, 19:24

Limni (Limnos) adasının Mirina bölgesinde bir esnaf, içinde 100 bin avro bulunan poşetleri çöpe attığını fark edince belediyeyi telefonla aradı ve dükkanının karşısındaki konteynerin içindeki çöpleri alan kamyonun tespit edilmesini istedi.



Bunun üzerine konteynerdeki çöpleri alan kamyon tespit edildi. Çöp kamyonu, Agios Nikolaos limanına giderek çöpleri yere boşalttı. Çöpler tek tek aradı ve para dolu poşetler çöplerin arasında bulunarak sahibine teslim edildi.