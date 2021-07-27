Afyonkarahisar'da Atatürk büstünü çöpe attılar!

27 Temmuz 2021 Salı, 13:11

Milli Mücadelenin Zafer ile taçlandırılan en büyük ayağı Kocatepe’nin eteğindeki Şuhut ilçesinde Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Şuhut Meslek Yüksekokulunun kapatılan ve kaderine terk edilen binaları madde bağımlılarının durağı olurken Atatürk büstü ise çöpe atıldı.

"BİNALAR İÇİN HALKTAN YARDIM TOPLANMIŞTI"

AfyonPostası'nda yer alan habere göre, Milli mücadelenin en çetin geçtiği Zafere giden yol Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk’e büyük saygısızlık yapıldığı vurgulayan CHP Şuhut İlçe Başkanı Mehmet Kahraman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yapılan saygısızlığı kınıyor, yetkilileri bir an önce göreve çağırıyorum. Kaderine terk edilen bu binalar eğitim için ülkemizin dört bir yanındaki Şuhut’lu hayırsever vatandaşlarımızın maddi ve manevi katkıları ve dönemin yöneticilerinin büyük çaba ve emekleri ile ilçeye kazandırılmıştır. En azından katkı sağlayan hayırsever vatandaşlarımıza saygı duyun ve bir an evvel görevinizi yerine getirin” ifadelerini kullandı.



Kahraman'ın yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:



