Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, kızının lüks otomobilini çöpe attı

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:30

ABD'nin Miami kentinde kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşamını sürdüren 65 yaşındaki oyuncu Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin'in otomobilini bir türlü tamir ettiremeyince adeta çileden çıktı. O anları ise kızı Anjelik Calvin görüntüledi.

"KIZIMIN ARABASINI ÇÖPE ATTIRDILAR"

Videoda gergin olduğu görülen Ahu Tuğba, "Buradaki tamirci adı altında hiçbir şeyden anlamayan insanlar, bana en sonunda kızımın arabasını çöpe attırdı" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"İHTİYACI OLANA VERSEYDİN"

Çöpe atılan otomobile üzülen Tuğba'nın takipçileri ise, ünlü oyuncuya "Atmasaydın, ihtiyacı olana verseydin", "Kimse yapamadı mı?", "Arabayı kurtaran olur, atmayın" yorumlarında bulundu.

KIZI ÖZEL HAREKAT POLİSİ

Ahu Tuğba 1991-2010 yılları arasında Amerikalı doktor Timmy Alejtani ile evlilik yaşamıştı. Yurt dışında yaşamını sürdüren 28 yaşındaki Calvin, 2019 'da özel harekat polisi olmuştu.