Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, kızının lüks otomobilini çöpe attı
Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in devamlı arıza yapan lüks otomobilini çöpe attı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncuya, "Atmasaydın, ihtiyacı olana verseydin", "Kimse yapamadı mı?" yorumları yapıldı.
ABD'nin Miami kentinde kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşamını sürdüren 65 yaşındaki oyuncu Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin'in otomobilini bir türlü tamir ettiremeyince adeta çileden çıktı. O anları ise kızı Anjelik Calvin görüntüledi.
"KIZIMIN ARABASINI ÇÖPE ATTIRDILAR"
Videoda gergin olduğu görülen Ahu Tuğba, "Buradaki tamirci adı altında hiçbir şeyden anlamayan insanlar, bana en sonunda kızımın arabasını çöpe attırdı" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
"İHTİYACI OLANA VERSEYDİN"
Çöpe atılan otomobile üzülen Tuğba'nın takipçileri ise, ünlü oyuncuya "Atmasaydın, ihtiyacı olana verseydin", "Kimse yapamadı mı?", "Arabayı kurtaran olur, atmayın" yorumlarında bulundu.
KIZI ÖZEL HAREKAT POLİSİ
Ahu Tuğba 1991-2010 yılları arasında Amerikalı doktor Timmy Alejtani ile evlilik yaşamıştı. Yurt dışında yaşamını sürdüren 28 yaşındaki Calvin, 2019 'da özel harekat polisi olmuştu.
Video Haberler
- Taksim’de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler
- Polisleri görünce aracını park edip, yaya rolü yaptı
- Bursa’da benzeri görülmemiş olay!
- Tacizciyi otobüste ifşa edip kameraya aldı
- Beşiktaş'ta ters durak şaşkınlığı
- Fırtınada minarenin sallandığı anlar kamerada
- Korkunç olay! Kayınvalidesine benzin döküp yaktı
- Skandal görüntüler diğer sürücüler tarafından kaydedildi
- TEM Otoyolu’nda TIR devrildi! Uzun kuyruklar oluştu
- Temizlik görevlisi bayılan kuşa böyle su içirdi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a boykot kararı
- KKTC'nin adı değişiyor
- 'Rektör vekili'nin ilk icraatı akademisyen kıyımı
- Ziraat Bankası'ndan açıklama
- Türkiye'ye gelen Afgan göçmenlerle ilgili kritik iddia
- Almanya'da büyük felaket
- Peker operasyonunda çok sayıda kişiye tutuklama
- AKP'den geri adım!
- Tutuklanan tütüncülerden ikisi serbest
- Delta varyantının en çok bulaştığı yaş grubu açıklandı