100 gündür açıklanmadı: Adalet Bakanlığı 2021 Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 Eylül 2021 Pazartesi, 10:13

Adli Yargı Hakim Savcılık sınavı 2020 Kasım ayında gerçekleştirilmişti. Pandemi nedeniyle ertelenen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları ise 14 Haziran 2021 tarihinde tamamlandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 2021 yılında 1100 hakim ve savcı alımı yapılacağı açıklamasının ardından gözler mülakatları tamamlanan hakimlik alımlarına çevrildi.

100 GÜNDÜR AÇIKLANMADI

Adli Yargı Hakim adaylarının mesleğe kabullerinin, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından değerlendirme aşamasında olduğu belirtilse de, mülakatların üzerinden tam 97 gün geçmesine rağmen sonuçlar hala açıklanmadı.

Geçen yıl Adli-İdari Yargı mülakatları tamamlandıktan 55 gün sonra açıklanmıştı.

21-22 Kasım 2020 tarihinde yapılan yazılı sınavdan bu yana 300 gün geçti.

2020 adli ve idari yargı hakim adaylığı alım süreci hem sınav tarihi hem mülakat tamamlandıktan sonraki bekleme olarak en uzun süren süreç oldu.

Duruma sosyal medyadan tepki gösteren adaylar, sonuçların daha fazla bekletilmemesini talep ediyor.

ADLİ VE İDARİ YARGI HAKİM VE SAVCI OLMA ŞARTLARI

Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar şu şekildedir: