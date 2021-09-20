100 gündür açıklanmadı: Adalet Bakanlığı 2021 Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Pandemi nedeniyle ertelenen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları 2021 Haziran ayında tamamlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde bin 100 hakim ve savcı alımı yapılacağı açıklamasının ardından mülakat sonuçları yeniden gündeme geldi. Peki, 2021 Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı PGM sonuç duyurusu yayınlandı mı? İşte son gelişmeler....
Adli Yargı Hakim Savcılık sınavı 2020 Kasım ayında gerçekleştirilmişti. Pandemi nedeniyle ertelenen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları ise 14 Haziran 2021 tarihinde tamamlandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 2021 yılında 1100 hakim ve savcı alımı yapılacağı açıklamasının ardından gözler mülakatları tamamlanan hakimlik alımlarına çevrildi.
100 GÜNDÜR AÇIKLANMADI
Adli Yargı Hakim adaylarının mesleğe kabullerinin, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından değerlendirme aşamasında olduğu belirtilse de, mülakatların üzerinden tam 97 gün geçmesine rağmen sonuçlar hala açıklanmadı.
Geçen yıl Adli-İdari Yargı mülakatları tamamlandıktan 55 gün sonra açıklanmıştı.
21-22 Kasım 2020 tarihinde yapılan yazılı sınavdan bu yana 300 gün geçti.
2020 adli ve idari yargı hakim adaylığı alım süreci hem sınav tarihi hem mülakat tamamlandıktan sonraki bekleme olarak en uzun süren süreç oldu.
Duruma sosyal medyadan tepki gösteren adaylar, sonuçların daha fazla bekletilmemesini talep ediyor.
ADLİ VE İDARİ YARGI HAKİM VE SAVCI OLMA ŞARTLARI
Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar şu şekildedir:
- Türk vatandaşı olmak,
- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,
- Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
- Kamu haklarından yasaklı olmamak,
- Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
- Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
- Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
- Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,
- Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak.
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