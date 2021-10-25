100 kişi zehirlenmişti: Bilecik İl Sağlık Müdürü'nden açıklama

25 Ekim 2021 Pazartesi, 18:36

Bilecik’te geçtiğimiz gün çoğu üniversite öğrencisi yaklaşık 100 kişi, ishal, bulantı, halsizlik ve karın ağrısı şikayetiyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurmuştu.

Bazı öğrenciler hastaneye ambulans yardımı getirilirken, yurtlarda yedikleri yemeklerden ve içtikleri sulardan numune alınmıştı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLADI

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı numune alınan şehir su şebekesinin sonuçlarını çıktığı söyleyerek, “İl Müdürlüğümüz tarafından belediye şehir su şebekesinden 19 ve 22 Ekim günlerinde alınan kontrol izleme analizlerinde suda kimyasal ve mikrobiyolojik kirliliğe rastlanmamıştır” dedi