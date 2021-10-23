Zehirlenme vakaları artınca 5 firmaya ceza verildi
Bilecik Valiliği'nin, kentte bazı kişilerin çeşitli sağlık şikayetleriyle hastaneye başvurması üzerine yapılan denetimler sonucunda, faaliyetlerinde uygunsuzluk tespit edilen 5 işletmeye 51 bin 671 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte bir süredir kamuoyu gündemini meşgul eden gıda zehirlenmesi şüphesi vakaları üzerine Valiliğin koordinasyonunda merkezde 3 ve ilçelerde 7 olmak üzere 10 gıda denetim ekibinin başta yemek fabrikaları olmak üzere, öğrenci yurtlarının yemekhanelerinde gıda denetimlerinde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen 5 işletmeye toplam 51 bin 671 lira idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bunun yanı sıra 10 yemek numunesi alınarak analizleri yapılmak üzere ilgili Gıda Kontrol Laboratuvarına teslim edilmiştir. Analiz sonucuna göre ayrıca işlem yapılacaktır. Alo 174 gıda ihbar hattına gelen ihbarlar hızlı bir şekilde değerlendirilmektedir. İlimiz genelinde denetim seferberliği başlatılmıştır."
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