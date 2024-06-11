100 metre sürüklendiler! Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı
Kastamonu'da Tosya-Ilgaz arasında D-100 Karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrilerek yan yattı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otobüste bulunan 10 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 22.00 sıralarında Tosya-Ilgaz arası D-100 Karayolu Yuvasaray mevkisinde meydana geldi.
Gümüşhane'den İstanbul istikametine seyir halinde olan S.K. yönetimindeki 29 AJ 029 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.
Yol kenarındaki yön levhalarına çarpan otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ikisi şoför olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı belirlendi.
BİRİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 7’si Ilgaz Devlet Hastanesine, 3 kişi de Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sebebi ile D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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