Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
Van-Bitlis kara yolunda yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.
Edilinen bilgilere göre sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında bir kaza meydana geldi.
Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir TIR bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4'Ü AĞIR 30 YARALI VAR
Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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