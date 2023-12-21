100. yıl etkinliği: Cumhuriyet buluşması

Yayınlanma: 21.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.12.2023 - 03:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, ADD, Birleşik Kamu-İş, ÇYDD, Sanatçılar Birliği ve Cumhuriyet’in de düzenleyicileri arasında olduğu “100. Yılda Laik Cumhuriyet Büyük İzmir Buluşması” bugün yapılacak. Etkinlikte, birçok sanatçı şiirleri, türküleri, şarkıları ve seslenişleriyle katkıda bulunacak.

Saat 18.00’de, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak etkinliğe, başta gazetemizin yazarı Ataol Behramoğlu olmak üzere, Melike Demirağ, Tolga Çandar, Faruk Demir, Orhan Aydın, Haluk Çetin, Tuğrul Keskin, Evrim Keskin, Fırat Yalçınkaya, Nilüfer Akdoğu, Erhan Doğan, Meftun Yetiş, Gülhan Tabak, Tevfik Kızgınkaya gibi isimler katılacak.

Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından yapılan açıklamada “Dernek olarak düşünsel gücümüzü yükseltme çabamız devam edecektir. Atatürkçü düşünce sistemine karşı duruşlar, Atatürk ve aydınlanma devrimleri karşıtı çıkışlar ve yaşanan çeşitli hukuksuzluklar hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına yaklaşık iki yüz suç duyurusu yapılmış, ancak hiçbirinden sonuç alınamamıştır. Bu koşullarda yerel seçime gidiyoruz. Böylesi bir ortamda Atatürkçü Düşünce Derneği’nin sorumluluğu daha da artmıştır. Hukuksuzluklara, kuralsızlıklara, laikliğin ezilmesine, demokrasinin yok edilmesine asla razı olmayacağız” ifadelerine yer verildi.