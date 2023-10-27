100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'yla Cumhuriyetin 100. Yılı Anıt Rölyefi törenle açıldı

Yayınlanma: 27.10.2023 - 11:06

Güncelleme: 27.10.2023 - 11:06

İzmir'in en işlek noktalarından birinde yer alan ve her gün on binlerce kişinin kullandığı Üçyol Uğur Mumcu Parkı, Karabağlar Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında yenilendi. Daha fazla yeşil dokuya ve spor alanına kavuşturulan parka, Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin kazanımlarını anlatan dev bir rölyef de yerleştirildi. 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı ve Cumhuriyetin 100. Yılı Anıt Rölyefi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Parktaki amfi tiyatroda gerçekleştirilen törene, Başkan Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu, meclis üyeleri, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, muhtarlar, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin aralarında olduğu çok sayıda vatandaş katıldı.

“ONLAR İNANDI!..”

Görsel sunumla başlayan törende konuşan Başkan Selvitopu, her türlü zorluğa, etrafımızdaki koşullara rağmen Cumhuriyetimizin 100. yılını onur, gurur ve coşkuyla kutladığımızı vurguladı. Bugünleri, dünyaya örnek olmuş bir ulusal kurtuluş mücadelesini genç yaşlarında veren ve ömürlerini bu ülke için harcayan Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, şehitlerimize borçlu olduğumuzu vurgulayan Başkan Selvitopu, “Onlar inandılar ve ülkemizi işgal eden emperyalist güçleri geldikleri yere gönderdiler. Bu mücadele sadece savaş meydanlarında yapılmadı. Cumhuriyet kurulduktan sonra eğitim, bilim, kültür ve sanat, sanayi olmak üzere birçok alanda devrimler gerçekleştirildi. Bugün ülkemiz dünyayla rekabet edebilir noktadaysa, o inançlı kahramanlarımız sayesindedir. Bunu asla unutmayacak ve unutturmayacağız” diye konuştu.

“CUMHURİYET KOLAY KURULMADI”

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girmeye hazırlandığımız bugünlerde, kutlamaların sönük geçmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Başkan Selvitopu, “Bu Cumhuriyet kolay kurulmadı. Hepimize düşen ödevler, görevler var. O da emaneti gelecek kuşaklara taşımak. Biz de Karabağlar Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, Karabağlar'a yakışır bir meydan ve park olsun istedik. Artık resmi törenlerimizin, etkinliklerin yapılacağı bir alanımız var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vatan mahallemizdeki 40 dönümlük alanda Karabağlar Kent Meydanı'nı da mutlaka hayata geçireceğiz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Cumhuriyetimize layık olmak için çok çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

KUTLAMALARA ÇAĞRI

Başkan Selvitopu vatandaşları, 28 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek Cumhuriyet Korteji yürüyüşüne ve “Dolu Kadehi Ters Tut” grubunun konserine katılmaya, bu coşkuya ortak olmaya da çağırdı. Bahçelievler Mahalle Muhtarı Mehmet Kösen de, kente değer katan bu düzenleme için Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür ederek, Başkan Selvitopu'na Atatürk Portresi armağan etti. Konuşmaların ardından 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'yla Cumhuriyetin 100. Yılı Anıt Rölyefi kurdela kesim töreniyle, konfeti ve marşlar eşliğinde açıldı.

8 KOMPOZİSYONLU RÖLYEF

Heykeltıraş Barış Ünlü tarafından tasarlanarak yapılan Cumhuriyetin 100. Yılı Anıt Rölyefi, 8 ana bloktan oluşuyor. Her blokta, “1919 Rölyefi”, “1923 Rölyefi”, “Spor Rölyefi”, “Demokrasi Rölyefi”, “Bilim Rölyefi”, “Eğitim Rölyefi”, “Bilişim Rölyefi” ve “Kültür Rölyefi” kompozisyonları yer alıyor.