100. yılda 100 kadın hedefine ulaşıldı

Kadınları girişimciliğe teşvik etmeyi ve bayi ekosistemindeki kadın oranını artırmayı amaçlayan Beko’nun 2019’da başlattığı 100 Kadın Bayi projesi, Cumhuriyetin 100. yılında 100 kadın bayi hedefine ulaştı. Proje artık yolculuğuna “Kadının İşi, Gücü” adıyla devam edecek.

Özlem Yüzak
Yayınlanma: 12.10.2023 - 03:00
100. yılda 100 kadın hedefine ulaşıldı
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Özellikle Anadolu’da sosyal ve ekonomik hayatın şekillenmesinde bayilerin önemli rolü olduğunu belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer “Projeye başladığımızda satış teşkilatımızın belkemiğini oluşturan bayi ekosisteminde kadın oranımız yüzde 1’in altındaydı. 4 yıl içinde bu oranı yüzde 10’a yükselttik. Cumhuriyetimizin 100.yılında 100 kadın bayi hedefimize ulaşmış olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni hedefimiz bayilerimiz arasındaki kadın oranını 2026’ya kadar yüzde 25’e yükseltmek. Bayilerimiz dünya kadınlarına da ilham veriyor. Proje kapsamında kadın girişimciler, mağaza keşif ve altyapısından başlayarak, mentorluk ve eğitime, satış ve pazarlamadan, depolamaya kadar birçok teşvik ve destekten yararlanıyor.”  


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