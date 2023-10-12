100. yılda 100 kadın hedefine ulaşıldı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.10.2023 - 03:00

Özellikle Anadolu’da sosyal ve ekonomik hayatın şekillenmesinde bayilerin önemli rolü olduğunu belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer “Projeye başladığımızda satış teşkilatımızın belkemiğini oluşturan bayi ekosisteminde kadın oranımız yüzde 1’in altındaydı. 4 yıl içinde bu oranı yüzde 10’a yükselttik. Cumhuriyetimizin 100.yılında 100 kadın bayi hedefimize ulaşmış olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni hedefimiz bayilerimiz arasındaki kadın oranını 2026’ya kadar yüzde 25’e yükseltmek. Bayilerimiz dünya kadınlarına da ilham veriyor. Proje kapsamında kadın girişimciler, mağaza keşif ve altyapısından başlayarak, mentorluk ve eğitime, satış ve pazarlamadan, depolamaya kadar birçok teşvik ve destekten yararlanıyor.”

