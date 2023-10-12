100. yılda 100 kadın hedefine ulaşıldı
Kadınları girişimciliğe teşvik etmeyi ve bayi ekosistemindeki kadın oranını artırmayı amaçlayan Beko’nun 2019’da başlattığı 100 Kadın Bayi projesi, Cumhuriyetin 100. yılında 100 kadın bayi hedefine ulaştı. Proje artık yolculuğuna “Kadının İşi, Gücü” adıyla devam edecek.
Özellikle Anadolu’da sosyal ve ekonomik hayatın şekillenmesinde bayilerin önemli rolü olduğunu belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer “Projeye başladığımızda satış teşkilatımızın belkemiğini oluşturan bayi ekosisteminde kadın oranımız yüzde 1’in altındaydı. 4 yıl içinde bu oranı yüzde 10’a yükselttik. Cumhuriyetimizin 100.yılında 100 kadın bayi hedefimize ulaşmış olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz” diye konuştu.
Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yeni hedefimiz bayilerimiz
arasındaki kadın oranını 2026’ya
kadar yüzde 25’e yükseltmek.
Bayilerimiz dünya kadınlarına da
ilham veriyor. Proje kapsamında
kadın girişimciler, mağaza keşif
ve altyapısından başlayarak,
mentorluk ve eğitime, satış ve
pazarlamadan, depolamaya
kadar birçok teşvik ve destekten
yararlanıyor.”
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