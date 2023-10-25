100’üncü yıla özel tramvaylar İzmir sokaklarında
Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamaları öncesinde kenti binlerce bayrakla kırmızı beyaz renklere büründüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Altay ile Halkapınar arasında çalışan iki tramvay aracını da 100’üncü yıla yakışır bir şekilde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarıyla donatıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü kutlamaları için hazırladığı onlarca etkinlikle bayram havasını tüm şehre yayıyor.
29 Ekim öncesinde cadde ve sokaklarda 35 bin metrekarelik alan bayraklarla kaplandı. 85 bin bayrakla İzmir, kırmızı beyaza büründü. Şehir merkezinden geçen, Fahrettin Altay-Halkapınar hattında iki tramvay aracının dış yüzeyi Cumhuriyet Bayramı temalı görsellerle kaplandı. “Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, yüzyıllar geçse de Asla Vazgeçmem” yazısı ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yurt gezilerinde kullandığı beyaz trenin camından baktığı canlandırma da tramvay araçlarında yer aldı. İzmirliler tramvaylara yoğun ilgi gösterdi.
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