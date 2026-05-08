‘102 yıllık onurlu tarih’

Gazetemizin 102. yıldönümü nedeniyle siyasi parti temsilcileri, gazeteciler ve dernekler kutlama mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: Bugün burada yalnızca bir gazetenin yıl dönümünü kutlamıyoruz. Bugün burada; bir fikrin, bir direncin, bir aydınlanma yürüyüşünün 102 yıllık onurlu tarihine tanıklık ediyoruz.Bu büyük çınarın yeni yaşı kutlu olsun. Nice özgür, nice aydınlık yıllara…

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu: Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini, laikliği, demokrasiyi ve halkın gerçekleri öğrenme hakkını bir asrı aşkın süredir kararlılıkla savunan Cumhuriyet gazetesi, 102 yıldır yalnızca bir gazete değil; aynı zamanda bu ülkenin vicdanı, hafızası ve aydınlanma mücadelesinin güçlü sesi olmuştur. Baskılara, sansüre ve tüm zorluklara rağmen bağımsız gazetecilikten taviz vermeyen Cumhuriyet’in emekçilerini, yazarlarını ve okurlarını yürekten kutluyorum.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut: Laik, demokratik, Atatürkçü, çağdaş ve aydınlık Türkiye şiarıyla yolumuza ışık tutan, basınımızın koca çınarı, Ulu Önder Atatürk’ün ismini verdiği Cumhuriyet Gazetemizin 102’inci yaşını büyük bir gurur, onur ve sevinçle kutluyoruz. Aydınlık bir gelecek için nice yıllara Cumhuriyet! Çok yaşa Cumhuriyet!

CHP Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık: Hiç geri adım atmadan, her zaman halkın haber alma hakkını savunan, gerçekleri dile getirmekte bir an bile tereddüt etmeyen Cumhuriyet Gazetesini 102. yaşını kutluyor; haberciliğin hakkını veren mücadele çizginizi selamlıyorum.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı: Cumhuriyet’in bugünkü duruşu, 102 yıl önce rahmetli Yunus Nadi’nin ilk yazısında belirttiği ilkelerin hiçbir sapma olmadan güçlü bir şekilde savunulduğunun ispatıdır. Cumhuriyet adına, demokrasi adına iyi ki varsınız. İlkeli ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı tüm çalışanları tebrik ediyor, saygılar sunuyorum.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt: Cumhuriyet gazetemizin 102. yaşını kutlar, yayın hayatında başarılarının devamını dilerim. 22. dönem TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş: Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda harcı olan bir gazete olmanın ötesinde değerlerle tarif edilen Cumhuriyet Gazetesi’nin 102. Kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Cumhuriyet’e nice yüzyıllar diliyorum.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban: Ülkemizin güzide basın kuruluşlarından Cumhuriyet Gazetesi’nin 102. yıl dönümünü kutluyor, Cumhuriyet Gazetesi ailesine başarılı yıllar ve kolaylıklar diliyorum.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay: İyi ki doğdun Cumhuriyet. 102 yıldır halkın sesi olan, gerçeğin peşinden yılmadan yürüyen Cumhuriyet Gazetesi’nin emek ve onurla geçen yolculuğu için kutluyorum.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu: Cumhuriyet Gazetesi’nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutlar, nice yıllar dileriz.

ADD Karşıyaka Şubesi: 7 Mayıs 1924’te, bizzat Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isim babalığıyla yayın hayatına başlayan Cumhuriyet Gazetesi, tam bir asırdır aydınlanmanın kalesi olmaya devam ediyor. Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu olan bu köklü çınarın 102. yılını kutluyor; demokrasi, laiklik ve tam bağımsızlık yolunda kalemini eğmeyen tüm basın emekçilerini saygıyla selamlıyoruz.

Muzaffer İzgü’nün kızları Nevin ve Sevin İzgü, mimar-yazar Şükrü Kocagöz, CUMOK temsilcisi Nüket Hürmeriç, eğitimci-yazar Recai Şeyhoğlu, Disk Emekli Sen Çiğli Temsilcisi Sait Temur ise gazetimizin yeni yaşını arayarak tebrik edenler arasındaydı.